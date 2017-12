Bemutatta Magyarország, hogy mit javasol a 2020 utáni uniós K+F+I-támogatásoknál

Magyarország célja a tudományos kiválóságok támogatása olyan kutatások finanszírozásával, amelyeknek belátható időn belül világos hatása és haszna van.

Fontos, hogy a most meghozott támogatói döntésekkel a magyar pályázók nemzetközi versenyképességét erősítsük, ösztönözzük a nemzetközi kutatási és innovációs együttműködéseket, hogy 2020 után az uniós és globális versenyben egyaránt eredményesen pályázhassanak kutatóink, fejlesztőink, és innovatív vállalkozásaink

Kezeljük a kutatást, a fejlesztést és az innovációt prioritásként az EU szakpolitikái között a költségvetés jelentős megemelésével EU-s és nemzeti szinten. Növeljük a hatékonyságot az EU-s és tagállami KFI politikák és programok jobb koordinálásával.

A keretprogram megvalósításának legfontosabb elvei a kiválóság, az együttműködés, az eredményesség, , a fenntarthatóság, az európai hozzáadott érték és a nyitottság legyenek.

Maradjon a tudományos és technológiai kiválóság a keretprogram fókuszában, járuljon hozzá az EU versenyképességéhez és az európai relevanciával bíró társadalmi kihívások kezeléséhez.

Az Európai Kutatási Térség koncepciójának keretében támogatjuk a tagországok és a régiók teljes potenciáljának és kapacitásának kiaknázását.

Fontosnak tartjuk, az Európai Kutatási Tanács programjainak, a Marie Sk³odowska Curie akciók és a Jövőbeni és Feltörekvő Technológiák kezdeményezés folytatását és költségvetésének jelentős emelését.

Erősítsük az ESFRI ((Európai Infrastruktúrák Stratégiai Fóruma) szerepét a stratégiai tervezésben és az európai kutatási infrastruktúrák koordinálásában, és támogassuk a kutatási infrastruktúrákhoz való transznacionális hozzáférést.

Tartsuk meg a megfelelő egyensúlyt a felfedező és alkalmazott kutatások, valamint a piacközeli tevékenységek között és támogassuk mind az áttörést hozó, mind a fokozatos fejlesztés révén megvalósuló innovációt.

Tartsunk fent egy külön programrészt a keretprogramon belül a kulcstechnológiák (KET) számára.

Továbbra is támogassuk az Európai Innovációs és Technológiai Intézetet (EIT), valamint Tudás és Innovációs Közösségeit (KIC) az európai innovációs kapacitások és képességek fejlesztése érdekében.

Vonjuk be a kulcsszereplőket és a szélesebb közvéleményt a társadalmi kihívásokon belüli, leginkább releváns missziók meghatározásába, de mindezt hangoljuk össze a stratégiai programozással és tudományosan alapozzuk meg.

Integráljuk jobban a társadalom- és humántudományokat (SSH) az egész keretprogramban, tartsunk fent külön programrészt az SSH-ra.

Folytassuk és erősítsük meg a "Kiválóság terjesztése és a részvétel szélesítése" akciókat és vezessük be "a részvétel szélesítését (widening)" horizontális szempontként minden olyan akcióban, amelynek célja a szélesebb társadalmi és gazdasági hatás elérése.

Egyszerűsítsük még inkább a végrehajtást a felhasználók szempontjából nagyobb rugalmassággal, és teremtsünk valódi szinergiákat az EU keretprogram, az Európai Strukturális és Befektetési Alapok (ESIF) és a nemzeti KFI programok között.

Tartsuk fent és erősítsük a nyílt hozzáférést célzó intézkedéseket.

Pálinkás József a 2021-től induló kilencedik uniós kutatási és innovációs keretprogrammal (FP9) kapcsolatos magyar álláspont ismertetése során az MTI összefoglalója alapján többek között azt hangsúlyozta:A kiváló kutatóknak szóló ún. Élvonal programban a minap hirdettek eredményt és nemzetközi szinten is nagy visszhangja lett, a Nature című tudományos szaklap is foglalkozott vele.Az NKFI Hivatal elnöke előadásában azt is kiemelte:- fogalmazott.Pálinkás József tájékoztatása szerint, a támogatási programok az ipari szereplők és a kutatóhelyek közötti együttműködés mellett a makroregionális együttműködési programok erősítéséhez is jelentősen hozzájárulnak.ezzel megalapozva a 2020 utáni sikeres hazai részvételt az uniós keretprogram felhívásaiban. A hazai kutatásfinanszírozás a vállalati innováció ösztönzésére is számos pályázati konstrukcióban biztosít forrást.A Hivatal vezetője a magyar álláspont ismertetése során a finanszírozás és a forráskoordináció mellettIlyen például az alábbi felsorolásban is szereplő kutatói bérekkel kapcsolatos téma, amelynél célként jelölte meg, hogy csökkenjen a bérfeszültség a régi és a 2004 óta csatlakozott tagállamok kutatói között, csökkentve a kutatói elvándorlás mértékét is. A nyílt tudományra (open science) is kitér a magyar javaslat és rámutat arra, hogy a keretprogramnak az eredmények nyílt hozzáférését célzó intézkedéseket kell tartalmaznia.