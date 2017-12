Csökken az Innovációs Alap 2018-as pályázati keretösszege

Hol vannak a főbb változások?

Négy nagy terület

A hazai innováció támogatását célzó pályázati konstrukciók keretösszege 2018-ban összességében 61,2 milliárd forint.

A nemzetközi együttműködésben megvalósuló innovációt támogató programcsokor az európai uniós pályázatokban való részvétel elősegítésétől kezdve a kétoldalú kutatási és innovációs együttműködésekig tartalmaz pályázatokat, ennek teljes keretösszege 2018-ban 5,10 milliárd forint.

A kutatási témapályázatok nevű program, amelyből a kutatói kezdeményezésű alapkutatásokat támogatják, teljes keretösszege jövőre 9,4 milliárd forint.

A 2016-ban elsőként meghirdetett kutatási kiválósági programok, amelyek egyike az Élvonal - Kutatási Kiválósági Program, pályázati keretösszege összesen 6,1 milliárd forint.

A legnagyobb pályázati csomagok tartalma

Jó hír ezzel együtt (ld. a cikk alján a tábllázatot), hogy a cégek számára fontos Vállalati KFI-pályázat keretösszege továbbra is marad 30 milliárd forint, illetve a Versenyképességi és Kiválósági Együttműködések kerete pedig az idei 17-ről 26 milliárd forintra ugrik jövőre. Ezzel párhuzamosan viszont az idei tapasztalatok miatt jövőre nem hirdeti meg a Hivatal a 10 milliárdos keretösszegű pályázatot, ami a hazai vállalkozások exportorientációjú K+F tevékenységét lenne hivatott támogatni.Az idei és a jövő évi programstratégia összehasonlítása alapján az is látszik, hogy a Nemzeti Kiválósági Program kerete az idei 10 milliárdról feleződik jövőre, de közben a Kutatási témapályázatok idei 8+1,5 milliárdos kerete minimálisan változik jövőre (együtt 9,4 milliárdos a keret lesz.Pálinkás József, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFI) elnöke szerdán az MTI-nek a kormányhatározatbeli fejlemények kapcsán azt hangsúlyozta: a jövő évi programtervben 2-től 5 évig tartó időtartamra meghirdetett felhívások szerepelnek a vállalkozások és a kutatók kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenységéhez egyaránt igazodva.Az NKFI Hivatal elnöke felidézte, hogy 2015-ben alakították ki az alap pályázati portfólióját, úgy, hogy abban minden szereplő megtalálja azt a pályázati konstrukciót, amely a kutatásaikkal, fejlesztéseikkel megvalósuló innovációt elősegítheti. Mint mondta, a hazai innováció támogatásánakA programban a mikrovállalatoktól a nagyvállalatokig támogatásban részesülhetnek azok az innovációk, amelyekhez önrész is járul. Így a felhívások eredményeképpen megvalósuló projektek keretében innovációra fordított valós összeg ennek nagyjából a kétszerese lehet - tette hozzá.A hazai innovációt támogató programok között található azamelyet 26 milliárd forintos keretösszeggel hirdet meg az NKFI Hivatal. A program a vállalatok és a kutatóintézetek, egyetemek együttműködését ösztönzi. Pálinkás József a program fő célkitűzésének nevezte, hogy a hazai kutatásokban és fejlesztésekben az egyetemi kutatóintézeti munka és a vállalati igények, kutatások, közelítsenek egymáshoz.Az elnök beszélt aaz ötmilliárdos program öt területen négy évre szól. A szegedi ELI szuperlézerközponthoz kapcsolódó kutatások, a mesterséges intelligencia alkalmazását megalapozó kutatások, a társadalmi biztonságot (többek között a kiber- és élelmiszerbiztonságot) elősegítő kutatások, a tiszta ivóvízért, valamint a fehérjetudományok kutatási, fejlesztési területeire irányuló felhívások jelennek meg benne.Pálinkás József tájékoztatása szerintA pályázatokról 2018. első félévben döntenek és a felhívások teljes, többéves megvalósítást finanszírozó keretösszegből 30,19 milliárd forintnyi kifizetésre 2018-ban kötelezettséget is vállalhatnak.