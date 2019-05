Másfél év után új nyerteseket hirdettek az EU-s slágerpályázaton

Az YSSELBACH Méréstechnikai és Kereskedelmi Kft. "Hyper-sense épület levegőminőség ellenőrző és riasztó rendszer prototípusa" projektre 105,5 millió forintot nyert

A Winery Datamanagement Kft. 49,15 millió forintot nyert "Borazonosító és információs rendszer fejlesztése" című projektjére

A TRANSCOMMERS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 32 millió forintot nyert "Hibrid inverter és energiatároló rendszer kifejlesztése a Transcommers Kft.-nél" című projektjére

Az MMATT Kft. pedig 23 millió forintot nyert "Ipari felhasználásra tervezett, gyorsulásmérő, távolságmérő és optikai szenzorokkal felszerelt, üzemcsarnokokban telepített ipari daruk folyamatos darupálya ellenőrzésre szolgáló monitoring rendszer - DaMoR" című projektjére.

A 2014-2020-as uniós pályázati ciklus egyik slágerpályázatának számított a 2015-ben meghirdetett "Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés" című, GINOP-2.1.7-15 kódszámú felhívás, hiszen a pályázati adatbázis szerint 2688 cég ugrott rá, amelyek összesen 169 milliárd forintnyi támogatási igényt nyújtottak be. Közülük azonban rengeteg pályázatot "kiszórtak" a korlátozott megalapozottság, szakmaiság, túlzott költségigények, vagy egyéb okok miatt. Ezt jelzi az is, hogy, és közülük 789 darab a hatályos szerződés, amelyek támogatási összege együtt 49 milliárd forint. Ezek közül 739 projektre összesen 35,9 milliárd forintot fizettek ki eddig., noha az új piaci megoldásoknak, az innovációra épülő projekteknek az idő az ellenségük. Számos pályázó lehetett, aki bár nyert, de a túl lassú támogatói döntés miatt végül elállhatott a projekt támogatási szerződésétől.Mindezen háttér mellett érdekes, hogy, amelyre támogatási igényt már tavaly január eleje óta nem is lehetett beadni. Ez tehát egyúttal azt is jelenti, hogyA fentieken túla "Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása kombinált hiteltermékkel" című, GINOP-4.1.1-8-4-4-16 kódszámú pályázaton nyert, továbbipedig a "Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása" című, GINOP-3.2.2-8-2-4-16 kódszámú pályázaton kapott támogatási forrást. az adatbázis szerint 381 cég indult 7,5 milliárd forintos támogatási igénnyel, közülük 160-at támogatott eddig a kiíró 3,5 milliárd forinttal, de csak 83 projekt esetén történt már kifizetés összesen 614 millió forint összegben.szintén rengeteg cég ugrott rá : eddig 1641, 15,7 milliárd forintos támogatási összeggel, közülük eddig 777 céget támogatott a kiíró 7,5 milliárd forinttal, de csak 457 projektre történt eddig kifizetés összesen 2,2 milliárd forint összegben.Amint egy május eleji másik cikkben megírtuk: a hónap elején tömegesen hirdettek a GINOP-5.2.4-16 - Gyakornoki program pályakezdők támogatására című pályázaton: