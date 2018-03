Összefog Magyarország és Dél-Korea az ipari kutatások terén

Kapcsolataink Koreával különösen aktívak, Szöulban 2017-ben külön TéT-szakdiplomata poszt is létesült

Magyarország és Korea új kétoldalú kutatási és innovációs társfinanszírozású programja, amelyről most megállapodtunk, jó lehetőség a koreai kutatók számára, hogy erős kapcsolatot építsenek a kiváló magyar tudósokkal és vállalkozókkal

Kétoldalú tudományos és technológiai (TéT) együttműködések

Magyarországnak jelenleg 37 országgal van kétoldalú kormányközi tudományos és technológiai együttműködési megállapodása. Ezek keretében nyílnak meg olyan pályázati felhívások, amelyek elsősorban a nemzetközi kapcsolatépítést, a kutatói szakembercserét támogatják. Projektalapú ipari és kutatás-fejlesztési együttműködést ösztönző felhívást először Izraellel, majd Indiával, Iránnal, Kínával, Thaifölddel, Törökországgal és Vietnammal hirdetett meg az NKFI Hivatal. Az ilyen új megközelítésű, nagyobb összegű pályázati felhívások közzététele előtt az NKFI Hivatal a hazai kutatói-fejlesztői közösség bevonásával méri fel a meglévő, jelenleg is aktív nemzetközi kutatási együttműködéseket, illetve azokat a tudományterületi erősségeket, amelyekre később hasonló projekteket lehet alapozni. A Hivatal ennek alapján kezdeményezi kétoldalú kutatás-fejlesztési és innovációs programok közös indítását.

Az eddigi sikerekre alapozva a koreai delegációt vezető Chang Whan Ma, a tudományért és infokommunikációs technológiákért felelős szakminisztérium miniszterhelyettese és Pálinkás József, az NKFI Hivatal elnöke volt abban állapodott meg, hogy a két ország elsősorban az egészségipar, a biotechnológia, az anyagtudományok, az informatika és a környezetvédelmi technológia területén szorosabb együttműködésre törekszik.Az esemény kapcsán Pálinkás József azt hangsúlyozta: a kétoldalú tudományos-technológiai kapcsolatokban nagyratörő célokat kell kitűzni, az egyszerű kutatócsere helyett a jövőben a közösen folytatott, elsősorban ipari célú kutatási projekteket támogatjuk. Az NKFI Hivatal elsősorban azokkal az országokkal törekszik ilyen kapcsolatra, amelyek egy-egy szakterületen a kutatás-fejlesztés nemzetközi élvonalába tartoznak, vagy ahol a hazai tudás, technológia és innováció piacra találhat.- emelte ki.Chang Whan Ma miniszterhelyettes többek között a nagy múltra visszatekintő magyar-koreai tudományos együttműködés eddigi eredményeit emelte ki az anyagtudományok, a kémia és az élettudományok terén. Elismeréssel szólt a grafénkutatás és a fehérjekutatás területén működő közös laborok eredményeiről, és méltatta a projektalapú együttműködésben rejlő lehetőségeket is.- összegezte.Érdemes tudni, hogy(Hungarian-Korean Technical Cooperation Centre, HKTCC) a két ország egyetemei, kutatóintézetei és vállalatai közötti kutatás-fejlesztési és innovációs együttműködések fejlesztésére. A Magyar Tudományos Akadémia és koreai partnere, az Országos Tudományos és Technológiai Kutató Tanács (National Research Council of Science and Technology, NST) 2010 óta öt korszerű, versenyképes magyar-dél-koreai laboratórium közös fenntartásához és működéséhez járult hozzá magyar kutatóintézetekben, többek között grafén- és fehérjekutatás területén.Az elmúlt években a V4-országokkal együtt írt ki Magyarország multilaterális pályázatot, valamintTovábbi lehetőségek rejlenek a Horizont 2020, az EUREKA vagy az EUROSTARS programjainak keretében történő együttműködésben. A szegedi ELI lézerközpontról Fülöp Zsolt rendkívüli követ számolt be a koreai félnek. Az ott folyó kísérletek is megalapozhatnak közös projekteket az orvosi, biológiai vagy gyógyszerészeti alkalmazott kutatásokban.