Összefognak a régiós országok a szegedi lézerközpont fennmaradásáért

Az ERIC minősítés megkönnyíti a külső felhasználók bekapcsolódását a rendkívül költséges kutatási infrastruktúra hosszú távú fenntartásába.

A három intézményről röviden

A szegedi lézerközpont 2014-2020 között a legnagyobb - 85%-ban uniós forrásból megvalósuló - kutatási célú beruházás Magyarországon, amely elsősorban attoszekundumos lézerimpulzusok előállítására szakosodik. Ennek révén megfigyelhetővé válnak a molekulákon belül zajló ultragyors elemi folyamatok a fizika, a biológia, a kémia, valamint az orvosi és anyagtudományok területén zajló kutatásokhoz. A magyar ELI-létesítmény mellett Csehországban nagy teljesítményű másodlagos lézerforrás, Romániában pedig a lézerek magfizikai alkalmazásainak vizsgálatát lehetővé tévő fotonukleáris kutatóközpont jön létre.

A közlemény emlékeztet rá, hogy Pálinkás József, az NKFIH elnöke múlt pénteken a Csehországban és Romániában hasonló nagyságú forrásból megépült lézerkutatási központok vezetőivel együtt Brüsszelben tárgyalt az Európai Bizottság kutatásért felelős biztosával és főigazgatójával ésA három kutatási központ egyébként várhatóan 2019-től működik majd teljes kapacitással, a szegedi beruházás 80 milliárd forintból valósult meg (85%-ban EU-forrásból) és együttesen olyan kutatási infrastruktúra jön létre, amely világelső a maga nemében, és a szakterület legkiválóbb kutatóit vonzhatja a régióba.Pálinkás József az egyeztetésekről többek között azt hangsúlyozta: az Európai Bizottság az ELI létrehozását támogató, annak kialakításában szerepet vállaló tagállamokat a fenntartás finanszírozásában való részvételre is ösztönzi. Ennek érdekébenAz ERIC minősítés megszerzése érdekében a magyar, a román és a cseh partner vállalta, hogy 2018. március 31-ig kialakítják az együttműködés egységes finanszírozási modelljét, és 2018 nyaráig benyújtják pályázatukat az ERIC minősítésre. Emellett arról is megállapodtak, hogy a konzorcium vezetésében háromévente váltják egymást, a konzorcium székhelye pedig a konzorciumvezetéssel együtt rotálódik.A minősítést összetett szempontrendszer alapján nyerheti el egy-egy kiemelt uniós kutatási infrastruktúra: ennek része, hogy az új létesítménynek jelentős hozzáadott értéket kell adnia az uniós kutatói közösség számára, előre egyeztetett szabályok szerint hozzáférést biztosítva a kutatóknak. Amellett, hogy konzorciumi formában hatékonyabban összehangolhatók a kutatói közösségnek nyújtott szolgáltatások, az is lehetővé válik, hogy a fenntartási költségek jelentős részét a kutatási kapacitásokból részesedni kívánó, emiatt a konzorciumhoz társuló szervezetek tagdíjaiból fedezzék.így az ELI intézményekbe beruházó cseh, magyar és román kormánynak a költségek kisebb részét kell majd fedeznie.