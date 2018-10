Újabb hat magyar cég ért el világraszóló sikert

a balatonfüredi SERVO MOVEMENT Kft., amely a könnyű elektromos autókra optimalizált töltőhálózat projektjének megvalósíthatósági tanulmányára kapta a pénzt,

a gödi CRU Hungary Kft., amelyben részben egy távoli helyszíni megfigyelési informatikai megoldás anyagának kidolgozására kapta a pénzt,

a budapesti AKKUCOMP HUNGARY Kft., amely egy hosszú életű, alacsony energiaigényű nyomkövető szenzor technológiát vinne piacra,

a szintén budapesti az MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft., amely egy hangszigetelő fal megoldás megvalósíthatósági tanulmányára kapta a pénzt,

a szintén fővárosi a SHOPGUARD Kereskedelmi Kft., amely egy új biztonsági és lopásgátló kiskereskedelmi bolti megoldást fejlesztene tovább és

a fővárosi Sunhill Aerospace Kft., amely egy etanol-tartalmú benzin repülésbeli felhasználási megvalósíthatósági tanulmányát dolgozhatja ki.

A kkv-eszköz nevezetű pályázat első, megvalósíthatósági tanulmányokat finanszírozó, szakaszában támogatott vállalkozások egyenként 50 ezer eurót kapnak. A kiválasztott cégek egyúttal ingyenes üzleti tanácsadásban részesülnek, és olyan szolgáltatásokat is igénybe vehetnek, melyek fejlődésük felgyorsítását szolgálják.A szeptember 5-i határidőre összesen 2111 pályázat érkezett be, a közülük kiválasztott 246 vállalkozás 244 projektet terjesztett elő támogatásra (egy projektben több kkv is részt vehet.) A ma elnyert támogatás teljes összege 12,2 millió euró.