Most sokan juthatnak kedvezményes pénzekhez: ezekre figyelj, ha pályázol

A pályázatok kezelését, a szerződéskötési feladatokat, a kapcsolattartást és a panaszkezelést az ebben járatos hitelintézeti fiókok látják el. Az MFB legnagyobb partnere az OTP Bank: novembertől a vállalkozások és a lakossági ügyfelek már a bank 163 fiókjában igényelhetik az európai uniós forrásból származó hiteleket.

A Magyar Fejlesztési Bank (MFB) 642 MFB Pontból álló hálózatot hozott létre, hogy a vállalkozások egyszerű ügyintézés mellett, gyorsan és helyben juthassanak hozzá a fejlődésükhöz szükséges forrásokhoz. A hitel- és vissza nem térítendő forrással kombinált hiteltermékek kiosztására létrehozott modellben az egységes szabályokat és üzleti döntéseket központi irányítással, az MFB hozza meg, aki saját maga szerződik a pályázókkal.

A cél a versenyképesség növelése, de hogyan?

K+F+I tevékenység támogatása;

foglalkoztatás növelése;

versenyképesség és kapacitásbővítés elősegítése;

energiahatékonyság, megújuló energia felhasználása;

digitalizáció elősegítése

Nagyon fontos szempont az elbírálásnál a finanszírozandó projekt életképessége: arra érdemes figyelni, hogy ne a pályázati forráshoz keressen a cégvezető megfelelő projektet, hanem fordítva, egy jó ötlethez keressen finanszírozást. Ha olyan projekten gondolkodik a vezető, amely nem képes kitermelni az uniós hitel nulla százalékos, vagy a kombinált hitel 1-2%-os, rendkívül alacsony kamatköltséget sem - ami a futamidő alatt fix -, akkor nem érdemes belekezdeni a fejlesztésbe.

Ezekre a termékekre lehet most pályázni

Lakossági hiteltermékek

Az MFB Pontokban szintén országosan elérhetőek lakossági energiahatékonysági támogatások 2017. áprilisától. Magánszemélyek, társasházak, és lakásszövetkezetek igényelhetik, minimum 10%-os saját forrással, többek között fűtési rendszerek korszerűsítésére, szigetelésre, nyílászárók cseréjére, valamint megújuló energiaforrások, vagyis napelemek, napkollektorok, hőszivattyúk, vagy korszerű faelgázosító berendezések beépítésére. A visszatérítendő hitelösszeg minimuma 500 ezer forint, maximuma magánszemélyek esetén 10 millió, társasházak és lakásszövetkezetek esetén pedig lakásonként 7 millió forint. A hitel futamideje maximum 20 év lehet.

Hogyan kell pályázni?

4 dolog, amire érdemes figyelni

Mivel az igénylésekhez mindig friss, 30 napnál nem régebbi dokumentumok kellenek (adóigazolás, cégkivonat), ezeket csak közvetlenül a hiteligénylés beadása előtt szerezzék be.

Az igénylési folyamatnál olyan dogokra is érdemes odafigyelni, mint például, hogy a kitöltendő cash-flow táblázatban az adatokat ezer forintban kell megadni, ha pedig bérelt ingatlanon történik a fejlesztés, akkor mindenképpen be kell szerezni az ingatlan tulajdonosának hozzájáruló nyilatkozatát is.

Nemcsak az önálló uniós hiteleknél, hanem a kombinált hiteleknél is érdemes a pályázati folyamatot az MFB Pontokon való tájékozódással kezdeni, mert mindez ingyenes és már "a nulladik pillanatban" sok buktatót el lehet kerülni. Az eddigi tapasztalatok szerint sok a hiba a beadott pályázati anyagokban, ami hiánypótlást és ezáltal lassabb hitelfolyósítást generál, ezért főként a kombinált termékek dokumentációjának összeállításához az MFB Pontokon való tájékozódás mellett érdemes lehet külön pályázati tanácsadót is bevonni.

A hivatalos uniós pályázati oldal közleményeit javasolt folyamatosan figyelemmel követni, mert ezek tájékoztatnak az esetleges szabályváltozásokról. Továbbá tisztában kell lenni azzal, hogy ha hiánypótlási kérés érkezik a projekt kapcsán, akkor mindössze 15 naptári nap áll rendelkezésre annak a teljesítésére, amely esetleg 7 nappal meghosszabbítható.

Az MFB most már partnerhálózatának köszönhetően a fővárostól kezdve, a megyeszékhelyeken át, egészen a kisebb településekig mindenhol jelen van, így országosan a lakosság 72%-át, illetve a vállalkozások 83%-át éri el helyben. A vállalkozásonként igényelhető 1-3000 millió forintos összeget számos versenyképességet javító célra lehet fordítani, amelyek a következők:Az elbírálás során a pénzügyi mutatók és tevékenységi körök vizsgálata mellett az utolsó két lezárt üzleti év cégtörténetét vizsgálják. Ha nehéz helyzetben lévő cég kéri a forrást - például hatósági eljárás van folyamatban ellene -, az kizáró tényező lehet, de érdemes az MFB Ponton alaposan tájékozódni. Az összeférhetetlenség kérdésére is oda kell figyelni, így a folyamatba bevont szakemberek - például az értékbecslő - sem lehet közeli hozzátartozó.Az Önálló Hitelprogramok keretében kamat, kezelési költség, rendelkezésre tartási jutalék, előtörlesztési díj és szerződésmódosítási díj nélkül juthatnak a vállalkozások forráshoz. A Támogatással Kombinált Hitelprogramok pedig vissza nem térítendő támogatást és kedvező kamatozású, visszatérítendő hitelt nyújtanak.Az aktuálisan elérhető önálló hitelprogramok között szerepel a GINOP-8.1.1-16 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása hitel című konstrukció, amelynél elegendő mindössze 5%-nyi direkt K+F+I-célt megjelölni a fejlesztés során. A pályázat keretösszege 40,09 milliárd forint és a jelenlegi szabályrendszer szerint az igényelhető hitel összege 5 millió forinttól 3 milliárd forintig terjedhet, maximum 15 éves futamidővel. Utóbbi kapcsán fontos információ, hogy az önálló hiteltermékeknél a teljes futamidő alatt végig 0%-os a hitel kamatlába. GINOP-8.8.1-17 Foglalkoztatás ösztönzése célú Hitelprogram 29,63 milliárd forintos keretösszege egyrészt a vállalkozóvá váló munkanélküliek és inaktívak mikrovállalkozásait támogatja (1-10 millió forint között), másrészt a társadalmi célú mikro-, kis és középvállalkozásokat (1-50 millió forint között).Azoknál a termékeknél, amelyekhez a hitel mellett vissza nem térítendő támogatás is társul (kombinált termékek), a hitel “láb" kamata a futamidő alatt végig 1-2%-os mértékű, azaz szintén nagyon kedvező. Ezek a következők:Önálló hitelprogramok esetén az MFB Pontokon lehet benyújtani a hiteligénylést, és az elbírálás is ott történik, ahogy a szerződéskötés (közjegyző jelenlétében), illetve a folyósítás is, tehát lényegében minden lépés az MFB Pontok hatáskörébe tartozik. A kombinált hiteltermékekre vonatkozó igényeknél más a helyzet. Ezeket nem az MFB Pontokon, hanem az elektronikus pályázati felületen (EPTK) kell benyújtani, de ennek ellenére ilyenkor is érdemes a részletekkel kapcsolatban előre tájékozódni valamelyik MFB Ponton. A visszatérítendő támogatás (VT) az MFB Ponton bírálják el, míg a vissza nem térítendő támogatás (VNT) bírálata az Irányító Hatóságnál történik. Maga a szerződéskötés már ebben az esetben is az MFB Pontokon történik közjegyző előtt, a folyósítás azonban visszatérítendő támogatás esetén az adott MFB Pont, míg a nem visszatérítendő támogatásoknál az Irányító Hatóság által történik.Ahogy a legtöbb igénylésnél, itt is megvannak azok a finomságok, amikre érdemes odafigyelni a sikeres pályázat érdekében. Az eddigi tapasztalatok alapján az alábbi 4 dologra ajánlott figyelni a vállalkozásoknak: