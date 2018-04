A választások előtti napokban 700 cégnek kedveskedett milliárdokkal a kormány

és közülük a támogatói döntések jelentős része a választások előtti utolsó napokban született meg.

A GINOP-1.2.1-16-os (Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása) pályázatnál április 3. és 6.

A GINOP-1.2.2-16-os (Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása) konstrukciónál március 29. és április 3.

A GINOP-2.1.7-15 - (Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés) konstrukciónál április 5. és 6.

A GINOP-2.1.8-17 - (A KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén) pályázatnál április 10.

A GINOP-2.1.2-8-1-4-16 (Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált hiteltermék keretében) április 5.

A választások árnyékában is nagyon pörög a pályázati döntések kihirdetési folyamata. Erre már múlt heti elemzésünkben is felhívtuk a figyelmet, de azóta újra ránéztünk a hivatalos kormányzati adatbázis állására. Ez alapján azt látjuk, hogy múlt csütörtöktől máig 696-tal (83 ezer 573-ról 84 ezer 269-re) nőtt az Irányító Hatóságok által támogatott uniós fejlesztési projektek száma. Ezek közülMég részletesebb vizsgálatunk szerint a GINOP első és második prioritásába tartozó pályázatoknál hirdették ki ennek a 695 nyertesnek a döntő részét,Ezt a támogatott projektkereső adatbázisából látjuk, igaz abban a fentitől több, immár 84 ezer 979 darab nyertes uniós pályázat van. Az adatbázis tehát azért is hasznos, mert ebből a támogatási döntés dátuma is megtudható. Ebből az látszik, hogy(illetve ezekkel a dátumokkal töltötték fel az adatbázisba az adatokat).az utolsó egy-két dátum, amikor több tucat, illetve több száz támogatói döntés született meg.