Bezárnak két EU-s pályázatot, hogy egy harmadiknak adjanak több pénzt

Egymás után három uniós pályázati közlemény jelent meg a hivatalos oldalon, mindegyik a GINOP 1-es prioritásához tartozó pályázatokat érinti, ezértEz azt jelenti, hogy a korlátozott érdeklődést kiváltó pályázatoktól elveszik a keretet és átcsoportosítják egy már túligényelt pályázathoz.Az egyik közlemény arra hívja fel a figyelmet, hogy azcímű (GINOP-1.2.4-16 kódszámú) felhívás esetében a támogatási kérelmek benyújtásának lehetősége az Éves Fejlesztési Keret folyamatban lévő módosítása miatt átmenetileg szünetel.Jelenleg a fejlesztéspolitikai adatbázis szerint, miközben a 2016 tavaszán meghirdetett pályázat keretösszege a jelenleg hatályos Éves Fejlesztési Keret szerint 8,47 milliárd forint. Így tehát második közlemény arra hívja fel a figyelmet, hogycímű (GINOP-1.2.5-15 kódszámú) felhívás esetében a támogatási kérelmek benyújtásának lehetősége az Éves Fejlesztési Keret folyamatban lévő módosítása miatt átmenetileg szünetel. AJelenleg a fejlesztéspolitikai adatbázis szerint 26 projektre nyújtottak be összesen közel 4,1 milliárd forintnyi támogatási igényt, miközben a 2015 végén meghirdetett pályázat keretösszege a jelenleg hatályos Éves Fejlesztési Keret szerint 6 milliárd forint. Így tehát harmadik közlemény szerint acímű (GINOP-1.3.3-16 kódszámú) felhívás esetében különösen nagy számú támogatási kérelem érkezett be, ezért a beérkezett kérelmek feldolgozásának idejéreA 2018. február 1. 12.00 óra és 2018. február 20. 12.00 óra értékelési határnapokig benyújtásra került projektek együttesen kerülnek elbírálásra.Jelenleg a fejlesztéspolitikai adatbázis szerint 61 projektre nyújtottak be összesen közel 21,7 milliárd forintnyi támogatási igényt, miközben a 2016 nyarán meghirdetett pályázat keretösszege 20 milliárd forint., amelynél a benyújtott igények közül mindössze kettőt hagyott egyelőre jóvá az Irányító Hatóság 1,23 milliárd forintos keretösszeggel, feltehetően részben az előre látott szűkös keretek miatt is.Címlapkép forrása: MTI Fotó, Balázs Attila