Fontos vállalati pályázatok jönnek az őszi és tavaszi hónapokban

A lap korábban arra is felhívta már a figyelmet, hogy a fentiek mellett jövő tavasszal újabb uniós kiírásokkal is lehet kalkulálni a korábbi visszatérítendő uniós forrásokból visszaáramló (visszahulló) pénzek, illetve a meg nem valósuló beruházások miatt rendelkezésre álló pénzek keretéből. A lap kalkulációi szerint az így felszabaduló összeg a százmilliárdos nagyságrendet is elérheti, de ebben a kérdésben az ITM hűtötte a lap összegre vonatkozó várakozásait. Azt mindenesetre elárulta a tárca, hogy az így készülő új felhívások kapcsán kitüntetett figyelemmel kezelik a gyors növekedési potenciállal rendelkező cégeket.