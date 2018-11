Gyorsan fogy és gyorsan hozzá is lehet jutni a kkv-k kamatmentes hiteléhez

A Magyar Fejlesztési Bank osztályvezetője emlékeztetett rá, hogy a kormány minapi döntése értelmében a GINOP-8.3.5-18 pályázatnál az eddigi 59,63 milliárd forintos keretösszeg (amelyhez képest a 12 milliárd forintnyi hiteligény már 20%-os lefedettséget jelent) 79,63 milliárd forintra emelkedett, de ezzel együtt is arra biztatta a cégeket, hogyA legfeljebb 7 éves futamidő alattuniós finanszírozási forrás a kkv-k új tárgyi eszköz (és kapcsolódó immateriális javainak) beszerzésében segít egy meghatározott VTSZ-lista alapján és Nyitrai elmondása szerintaz 1-50 millió forint közötti forráshoz. Az osztályvezető számos gyakorlati példát is elmondott, hogy milyen üzleti helyzetekben lehet kiváló ez a finanszírozási forrás és milyen helyzetekre nem lehet használni (pl. hűtőpult vételére használható, de hűtőház fejlesztésére nem).Arra is rámutatott, hogy ennek a konstrukciónak a felhasználási céljaitól annyiban tér el a Digitális Jólét Hitelprogram (GINOP-8.2.6-18) szintén kamatmentes uniós forrása, hogy, de egyik segítségével sem lehetséges új személygépkocsi, illetve tehergépkocsi vásárlása. Az MFB Pontokon szintén elérhető EFOP Hitelprogram (EFOP-5.1.1-17) esetén bizonyos TEÁOR-számoknál, fejlesztendő járások esetén erre van mód. A szintén MFB Pontokon, illetve(GINOP-8.4.1/A-17 és VEKOP-5.2.1-17) többek között azt emelte ki az osztályvezető: figyelni kell rá, hogy a fejlesztésekkel csökkennie kell a lakóépület CO2-kibocsátásának, illetve a hitelfelvevő az akár 20 éves futamidő végéig ne érje el a 80 éves korhatárt.Lévai Tibor, a Korona Takarék vállalati értékesítési vezetője rövid összefoglalójában arra mutatott rá, hogyJelzése szerint összesen több mint 100 fiókkal rendelkeznek, amelyek közül 34 fiók működik MFB Pontként is és eddig immár több mint 4 milliárd forintnyi uniós programokkal összefüggő hitelt helyeztek kik több száz ügyfélnek.A Takarékbank és a Portfolio ingyenes rendezvénysorozata a miskolci állomás után, ahol első kézből, az illetékes szakértők személyes tanácsain keresztül nyújtunk tájékoztatást az érdeklődőknek az új, illetve az eddiginél is kedvezőbb, valóban nulla százalékos kamatozású finanszírozási lehetőségekről. Ezek segítségével azok is fejleszthetik a vállalkozásukat, illetve korszerűsíthetik az ingatlanjukat, akik nem, vagy csak nagyon nehezen jutnának hozzá ilyen forrásokhoz.2018. november 13. Debrecen, Hotel Lycium 2018. november 14. Pécs, Corso Hotel 2018. november 15. Békéscsaba, Csabagyöngye Kulturális Központ