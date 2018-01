Hatalmas új energetikai EU-s pályázat nyílik februárban

Kis Miklós Zsolt tájékoztatása szerint a 35 milliárdos keretből 30 milliárd forintra a mezőgazdasági üzemek, 5 milliárd forintra pedig az élelmiszeripari kisvállalkozások pályázhatnak majd. Ezzel párhuzamosan szintén január elején várható a borszőlő-ültetvények telepítésének támogatásáról szóló felhívás is 4 milliárd forintos kerettel. Ennek keretében a borpiaci szabályozás szerinti telepítési engedéllyel rendelkezők igényelhetnek támogatást szintén február második felétől.Az államtitkár azt is jelezte, hogy(amelynek egyik, visszaélési kísérletekkel tarkított felhívását a két ünnep között törölték), így végül már 1127 milliárd forintra, vagyis a források mintegy 87 százalékára vállaltak kötelezettséget. Érzékeltette, hogy az a tárca célja, hogy az összes VP-s forrásról megszülessenek a támogatói döntések március végéig.Kis Miklós Zsolt megjegyezte:amivel 207 milliárdra emelkedett az összes kiutalt összeg és magyarázata szerint a szigorú brüsszeli szabályok miatt nem sikerült több pénzt (pontosabban előleget) kiutalni VP-ben. A lap emlékeztet: más Operatív Programoktól eltérőenEz viszont költséges, így a pályázók inkább hitelt vesznek igénybe, de az államtitkár szerint az Európai Bizottságnak érdemes lenne a 2020 utáni ciklusban ezt a szabályozást átgondolnia, mert éppen azt az ágazatot éri hátrány, amelyik messze a legjobb hitel-visszafizető.Egy minapi Portfolio-összefoglalóban szintén rámutattunk, hogy a Vidékfejlesztési Programban a tavalyi kiutalások még a minimálisan előírt céltól is elmaradtak (igaz mi az adatbázisban még csak 54 milliárdos összes kiutalást láttunk), amelyben a fenti ok volt a lényeges.