Ingyen körbevasutaznád az EU-t? Itt az újabb lehetőség a 18 éveseknek

Mi a pályázat lényege?

Büszke vagyok rá, hogy továbbvihetem a DiscoverEU kezdeményezést, és ezáltal még több fiatal kap esélyt arra, hogy valódi európai élményekkel gazdagodhasson. Remélem, hogy a DiscoverEU-ban való részvétel inspirálni fogja őket arra, hogy fenntartsák a kapcsolatot közösségeikkel, aktívan részt vegyenek azok életében, és ezáltal Európa követeivé is váljanak. Ez megnyilvánulhat akár abban, hogy szavaznak az európai parlamenti választásokon, és társaikat is erre bátorítják, vagy akár abban, hogy velünk fáradoznak azon, hogy közösen egy élettel teli társadalmat építsünk. A fiatalok jelentik Európa jövőjét, és elengedhetetlen, hogy hallassák a hangjukat.

Kik és hogyan pályázhatnak?

Háttér-információk

Ez a felhívás annak a nagy sikerű kezdeményezésnek a második pályázati fordulója, amely lehetővé teszi a fiatalok számára, hogy megtapasztalják Európa kulturális sokszínűségét és közös értékeit. A DiscoverEU második évében az Európai Bizottság a projekt tanulási dimenziójának fejlesztésére helyezi a hangsúlyt. A résztvevők tájékoztatást és utazási tanácsokat kapnak azt illetően, hogy mit érdemes meglátogatni Európában. Akik szeretnének, kaphatnak egy utazási naplót is, hogy feljegyezhessék az élményeiket, majd visszatekinthessenek azokra. A fiataloknak az utazások során szervezett közösségépítő rendezvényeken is alkalmuk lesz részt venni.Ezzel egyidejűleg a Bizottság erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a DiscoverEU kezdeményezést inkluzívabbá és mindenki számára hozzáférhetőbbé tegye azáltal, hogy a jelentkezési rendszert még könnyebben kezelhetővé alakítja, pénztárcabarát utazási tippekkel látja el az indulókat, és - amennyire csak lehetséges - a fogyatékkal élő fiatalok igényeit is kiszolgálja, hogy ők se maradjanak ki a lehetőségekből.Navracsics Tibor, az oktatásért, a kultúráért, az ifjúságért és a sportért felelős biztos így nyilatkozott:Azok a fiatalok jelentkezhetnek, akik 2000. július 2. és 2001. július 1. (e két dátumot is beleértve) között születtek, és készen állnak arra, hogy a 2019. augusztus 1. és 2020. január 31. közötti időszakban maximum 30 napot utazzanak. Az érdeklődő fiatalok az Európai Ifjúsági Portálon keresztül tudnak jelentkezni. A pályázatok elbírálását és a nyertes jelentkezők kiválasztását egy értékelő bizottság fogja végezni. A pályázókat 2019 júniusában értesítik az eredményről.A sikeres pályázók egyedül vagy legfeljebb ötfős csoportokban utazhatnak. Az utazás elsősorban vasúton történik, de annak érdekében, hogy a kontinens minél több pontjára eljuthassanak, olyan alternatív közlekedési eszközöket is igénybe vehetnek, mint a busz vagy a komp, illetve kivételes esetekben a repülőgép. Így a távoli területeken vagy szigeteken élő fiatalok előtt is nyitva áll a lehetőség, hogy részt vegyenek a programban.A DiscoverEU olyan utazási élmény, amely lehetőséget kínál az európai fiataloknak - beleértve a hátrányos helyzetűeket is -, hogy utazás során tegyenek szert olyan tapasztalatokra, amelyek a tanulásukat szolgálják. A Bizottság 2018 júniusában indította útjára a kezdeményezést 12 millió eurós kezdeti költségvetéssel; a 2019. évi költségvetés pedig 16 millió euró. A DiscoverEU kezdeményezés eddig mintegy 30 000 fiatalnak biztosított utazási lehetőséget Európában, lehetővé téve ezzel, hogy tizenévesként felfedezzék Európa gazdag kulturális örökségét, új emberekkel ismerkedjenek meg, más kultúrákról tanuljanak - egyszóval átéljék, mit jelent az egységes Európa. A DiscoverEU első éve több ezer fiatalt hozott össze, akik színes európai közösségeket alkottak. A résztvevők, akik korábban nem ismerték egymást, a közösségi média révén vették fel egymással a kapcsolatot, és csoportokba szerveződtek, hogy városról városra utazzanak vagy egymást vendégül lássák.Az Európai Bizottság a következő hosszú távú, 2021 és 2027 közötti időszakra szóló költségvetés keretében 700 millió euró elkülönítését javasolta a DiscoverEU kezdeményezésre a jövőbeli Erasmus program címén. Amennyiben az Európai Parlament és a Tanács jóváhagyja a javaslatot, 2021 és 2027 között további 1,5 millió 18 éves fiatalnak nyílik lehetősége az utazásra.