Ingyen körbevasutaznád Európát? - Megnyílt a nagy lehetőség!

Miről szól ez a pályázat?

Nagyszerű látni, hogy ennyi fiatal él az új lehetőséggel, hogy felfedezze Európa kultúráját és hagyományait, megismerje Európa sokszínűségét, és új barátokat szerezzen, akikkel másként sosem lett volna lehetőségük megismerkedni. A sikeres első forduló megmutatta, hogy az utazás során a fiatalok önbizalmat szerezhetnek és képességeiket is fejleszthetik, például kezdeményezőkészségüket és idegennyelv-tudásukat. Kijelenthetjük tehát, hogy a DiscoverEU program nem csak az utazásról szól, hiszen magára az életre készít fel

Ki és hogyan pályázhat?

A második fordulóra bárki pályázhat, aki 2000. január 1. és 2000. december 31. között született és az Európai Unió valamelyik tagországának állampolgára.

Az érdeklődő fiataloknak az Európai Ifjúsági Portálon kell jelentkezniük, ahol regisztrálniuk kell, illetve utazási terveiket is meg kell osztaniuk.

A pályázókat az alapján választják ki, hogy milyen válaszokat adnak az öt feleletválasztós kvízkérdésre az európai kultúra és sokféleség, a fiatalokat megcélzó uniós ifjúsági kezdeményezések, valamint a közelgő európai parlamenti választások témájában, amelyekhez egy további kiegészítő kérdés is kapcsolódik majd a második fordulóhoz kapcsolódó témakörök egyikéből.

A sikeres jelentkezőknek 2019. április 15. és október 31. között nyílik lehetőségük az utazásra, legfeljebb 30 napos időszakra.

Az Európai Bizottság a speciális igényű és a hátrányos helyzetű fiatalokat is határozottan ösztönzi, hogy jelentkezzenek, és legyenek a DiscoverEU részesei. A speciális igényű jelentkezőket tájékoztatással és tippekkel segíti a Bizottság, és adott esetben viseli a különleges segítségnyújtással (például a kísérő személy vagy látássérült résztvevőt vezető kutya rendelkezésre állásával) kapcsolatban felmerült költségeket.

Az Európai Bizottság minapi közleményében arra hívja fel a figyelmet, hogy november 29-től megnyílt a DiscoverEU második pályázati fordulója. Ennek keretébenaz ingyenes utazási igazolvány iránti jelentkezésüket azon 18 éves fiatalok, akik jövő nyáron fel szeretnék fedezni Európát.A DiscoverEU sikeres első pályázati fordulójának köszönhetően 15 000 fiatal utazhatta be Európát 2018 júliusa és októbere között. Sokan közülük részesei voltak a kulturális örökség európai évében megrendezett rendezvényeknek.- emelte ki az újabb pályázati forduló kapcsán Navracsics Tibor, az oktatásért, a kultúráért, az ifjúságért és a sportért felelős uniós biztos.Annak érdekében ugyanakkor, hogy minél több helyre eljuthassanak Európában, adott esetben alternatív közlekedési eszközöket is igénybe vehetnek, mint a busz vagy a komp, illetve kivételes esetekben a repülőgép. Így az Unió távoli területein vagy szigetein élő fiatalok előtt is nyitva áll a lehetőség, hogy részt vegyenek a kezdeményezésben.Minden egyes tagállam fiataljai számára meghatározott számú utazási igazolvány áll rendelkezésre az adott ország népességének az Európai Unió teljes lakosságához viszonyított aránya alapján.Eddig több mint 15 ezer fiatalnak nyílt lehetősége arra, hogy beutazza Európát és az Európai Bizottság a következő hosszú távú, 2021-2027 közötti időszakra szóló költségvetés keretébenAmennyiben az Európai Parlament és a Tanács jóváhagyja a javaslatot, 2021 és 2027 között további 1,5 millió 18 éves fiatalnak nyílik lehetősége az utazásra.