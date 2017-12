Kemény volt az idei év az EU-pénzeknél, de most jön még csak a neheze

Hogyan értékeli a 2017-es évet az uniós pályázatok, illetve a fejlesztéspolitika eddigi eredményei tükrében?

látványosan lerövidült a folyósításig elvégzendő ellenőrzések és hiánypótlások kiküldése, ill. elbírálása, ezáltal

lényegesen felgyorsult a benyújtott kifizetési igénylések és módosítások kezelése,

a Támogatási Szerződéskötés és az előlegkérelem elbírálása rekord gyorsaságot ért el, ugyanakkor

a méltányossági kérelmek elbírálása emellett sajnálatos módon nem gyorsult ugyanilyen ütemben."

"Soha rosszabb évet! Komoly sikernek tekinthető a számok tükrében a 2017-es év és bár kétséges volt, hogy egy ennyire erőltetett és előrehozott célkitűzés - kiírás-bírálat-döntés kombinációban - megugorható-e a tervezett 2200 Mrd HUF nagyságrend, de ennek ellenére sikeresen abszolválta a fejlesztéspolitika ezeket a feladatokat. Sőt túl is fogja úgy vélem teljesíteni, tehát az idei sikerek elismerése mellett csak annyit fűznék hozzá, hogy jó év volt és jövőre még jobb évet kívánok.""2017: Siker a kifizetésekben, lassúság a döntésekben.""2016-ban a fejlesztéspolitika a gazdaság- és vidékfejlesztési célú, vissza nem térítendő támogatásokra vonatkozó pályázati felhívások tömeges megjelentetésére koncentrált, így 2017-re sikerült a teljes hétéves ciklusra rendelkezésre álló uniós támogatási keretre kiírni a pályázati felhívásokat. A pályázatbíráló rendszer kialakítása bizonyos programok esetében lassította ugyan a folyamatokat, azonban az intézményrendszer a 2017-es évre, azaz a hétéves ciklus félidejére - a többi uniós tagállammal összevetve kiemelkedő teljesítményként - a teljes támogatási keret 85 százalékát lefedően meghozta a támogatási döntéseket.""Az uniós pályázatok szempontjából mindenképpen meghatározó volt az idei év. Március végéig a jelenlegi uniós költségvetési ciklus (2014-2020) keretében 543 pályázatot írtak ki több mint 9 000 milliárd forint összértékben. November végig 7 340 milliárd forintról született döntés, ami a rendelkezésre álló keret 82%-a. A kormány június 30-ai határidővel vállalta, hogy a 2020-ig tartó ciklus teljes keretösszegére kiírja a pályázatokat, hogy ezzel is támogassa a hazai versenyképesség javító és munkahelyteremtő beruházásokat. További pozitívum, hogy a jelenlegi uniós ciklusban az ország rendelkezésére álló 12 ezer milliárd forint 60%-ára nyújthatnak be üzleti vállalkozások pályázatot, ami jelentős javulás az előző ciklus (2007-2013) 16%-os arányszámához képest.""A napi ügyeken túl a fejlesztéspolitika és más szakpolitikai eszközök használatával jelenleg Magyarországon lényegében egy gazdaságpolitikai kísérlet zajlik, amelynek tétje, hogy egy kis nyitott gazdaság esetében lehetséges-e olyan mértékű keresletoldali stimulust adni, amelytől a gazdaság tartósan magasabb szinten stabilizálódik. Tágabb összefüggésben pedig a kísérlet választ adhat arra, hogy Magyarországnak sikerül-e elkerülnie a middle income trap problémát. A régiónkat sújtó demográfiai folyamatok és a gyors ütemű globális technológiai fejlődés mellett a régiós kormányzatoknak nincs is túl sok ideje évtizedekig keresni a megoldásokat. Igen izgalmas szakmai időszak ez a gazdaságirányításban.A 2017-es év ezt a kísérletet megalapozta, a kamatszintek továbbra is alacsonyak, a hitelezés egészségesen bővül, az ösztönzők (pl. CSOK, szociális partnerekkel a járulékrendszer megállapodás) a köztudatba beivódtak, hatást fejtenek ki, a fejlesztéspolitika pedig a 2014-2020 ciklus pályázati felhívásait meghirdette és a források túlnyomó részét támogatási szerződéssel lekötötte. A 2014-20-as időszak operatív programjainak összesített kifizetései meghaladták a 3 800 milliárd forintot, amelyből legnagyobb arányban a Fundmonitor szerint a környezetvédelem, infrastruktúra fejlesztési terület részesedett. Ebből az idei kifizetések 2500-2600 milliárd forint körül várhatóak, ami igen szép teljesítmény. A látványosabb eredmények azonban 2018-2019-ben láthatók majd először, amikor a projektek egy nagyobb része meg is valósul, mivel a kifizetések feltornázásában jelentős szerepe van a nagy mértékű előlegeknek, amelyek egyelőre nem hasznosultak. Ezt támasztja alá, hogy az MNB becslése szerint az idei kifizetéseknek valamivel több mint fele fejtett ki valós gazdasági hatást idén.""Rendkívül pozitív folyamatokkal tarkított idei évet tud(hat)unk magunk mögött: az idei, pályázatokban bővelkedő esztendő a KKV kör részére egyértelműen (tovább)fejlődési lehetőséget biztosított.A 2017-es évben több népszerű pályázati kiírás is elérhető volt, amelyeket belátható időn (mindössze néhány hónapon) belül támogatói döntések követtek. Egyértelműen kedvező fejlemény, hogy az év második félévében:"2017 volt a fordulat éve, az az év, amikor végre igazán elindult a 2014-2020 programozási időszak. Március 31-ig megjelent a ciklus összes pályázati felhívása (igaz, közülük egyes felhívásokra a mai napig nem lehet pályázatot benyújtani).A ciklus hét éves kerete több mint 80%-ban le van kötve támogatási döntésekkel, és csaknem a fele már kifizetésre került - igaz, túlnyomórészt előlegek formájában. Ezzel párhuzamosan megkezdődtek a tényleges tevékenységek, elkezdődött a projektek végrehajtása. Az előlegek kifizetésének ütemét leginkább csak a magyar költségvetés finanszírozási képessége korlátozta."