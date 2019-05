Kiadták az útmutatót: sok EU-s pályázót érintenek az új szabályok

Jó hír, hogy számos esetben nincs most új teendő, illetve visszamenőlegesen nem kell/lehet cselekedni, csak a jövőbeli adatkezelésre tekintettel tölthető ki bármilyen nyilatkozat. Az is kedvező, hogy a szükséges lépések közül számos teendő email útján is megoldható. A szankciók kapcsán pedig lényeges, hogy "a helyszíni ellenőr nem jogosult adatvédelmi hatósági ellenőrzést végezni, így szankciókat sem alkalmazhat. Amennyiben a vizsgálat során hiányosságot tapasztal, felhívja a figyelmet azok pótlására. Az iratok vizsgálatával a pályázati jogviszonytól függetlenül fennálló adatvédelmi kötelezettségek betartását kívánja támogatni a helyszíni ellenőrzést végző szerv."A hivatalos pályázati oldalon most megjelent közlemény felhívja a figyelmet a GDPR-rendeletből adódó, itthon frissült dokumentumcsomagra, maga a csomag pedig ezen a linken érhető el , ahol adatkezelést segítő sablonok, Gyakran Ismételt Kérdések válaszai is közérthető formában érhetők el.Amint megírtuk: számos gazdaságfejlesztési pályázatnál adták ki a napokban a GDPR-rendeletből eredő új feladatokat, a most kiadott összesítő viszont minden Operatív Programbeli pályázóra vonatkozik.