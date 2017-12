Kilenc nap alatt túljegyezték a népszerű céges EU-pályázatot

A pályázat szakaszos beadású, az első szakaszhatár 2018. február 15-én 12 óra, de mivel ilyen ütemben alakult ki a túljegyzés, esélyes, hogy annál jóval hamarabb lezártja majd a kiíró a beadhatóságot.

A hivatalos pályázati oldalon elérhető aktuális statisztika szerint (szerda délután 1 óra) már 1495 darab támogatási igény ment be a rendszerbe 17,3 milliárd forintos összesített támogatási igény mellett., a nemzetgazdasági tárca államtitkára a pályázat múlt heti megnyílásakor kiadott közleményben is ezt vetítette előre, hiszen a kkv-k 5-15 millió forint vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek olyan eszközök, immateriális javak - szoftver, gyártási licenc vagy know-how - beszerzésére, amelyek a vállalkozásnál nem állnak rendelkezésre és beszerzésük révén új vagy lényegesen módosított termék, szolgáltatás, eljárás jön létre, illetve új, vagy lényegesen módosított eljárás, technológia alkalmazását, piaci bevezetését eredményezi.A támogatás mértéke egyéként maximum a fejlesztés értékének 50 százaléka lehet a pályázatban és a támogatási kérelmekről egyszerűsített eljárásrend keretében döntenek, a projektek megvalósítására rendelkezésre álló idő maximum hat hónap.A hivatalos pályázati oldalon ma megjelent egyik közlemény egyébként arra hívja fel a figyelmet, hogy 2017. december 21-én, 9 órátólaz "Ipari parkok fejlesztése" című (GINOP-1.2.4-16 kódszámú) felhívásra. Emellett céges szempontból az is lényeges, hogy egy másik közlemény szerinta "Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása Pest megyében" című (VEKOP-1.2.1-16 kódszámú) felhívás.