Milliárdos EU-pályázat indult vállalkozói és ipari inkubációs szolgáltatások fejlesztésére

A pályázatnál a rendelkezésre álló keretösszeg 3 milliárd forint. A támogatásból lehetőség nyílik többek között vállalkozói inkubációs program, illetve ipari inkubációs szolgáltatást célzó programok kidolgozására, azok továbbfejlesztésére, valamint akár infrastrukturális fejlesztésre is. A mikro-, kis- és középvállalkozások 5 és 300 millió forint közötti összegre nyújthatnak be támogatási kérelmet, a megvalósításra rendelkezésre álló időtartam tevékenységtől függően legfeljebb 12 vagy 18 hónap.A pályázati felhívás elsődleges célja olyan inkubációs tevékenységet folytató szervezetek támogatása, amelyek szolgáltatásaik fejlesztésével hozzájárulnak az új vállalkozások fejlődéséhez, továbbá képesek együttműködni más inkubátorokkal. Fontos, hogy összehangolt együttműködések valósuljanak meg egy adott régió nagyvállalatai, kis- és középvállalkozásai, szakképzési centrumai, valamint mérnökképzést biztosító felsőoktatási intézményei között, és hosszú távon fenntartható együttműködések szülessenek a vállalkozásokat támogató háttérinfrastruktúra biztosítására - emelte ki az államtitkár.Hozzátette, kiemelt törekvés továbbá, hogy a felhívás együttműködésre ösztönözze a gazdaság szereplőit, az inkubációs szolgáltatás következtében ösztönzően hasson új vállalkozások létrejöttéhez.Az államtitkári nyilatkozattal párhuzamosan meg is jelent a kormány hivatalos uniós pályázati oldalán a GINOP-1.1.1-18 kódszámú felhívás, amely itt érhető el.