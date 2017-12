Nem ugrott rá a piac a gazellapályázatra

A gyors növekedésű (gazella) vállalkozások fejlesztéseinek támogatására kiírt (GINOP-1.2.7-17) pályázatnál már korábban is látszott, hogy korlátozott az érdeklődés, így esélytelen, hogy a kiírásban szereplő 70-80 nyertes cég összejöjjön. A lap szerint ennek hátterében az áll és hasonló okokat, céges félelmeket a Portfolio is hallott a pályázati piacról, hogy az IFKA előminősítés túl szigorú feltételeket, illetve lényegében üzleti titkok átadását is megkövetelte, továbbá nehéz volt megfelelni az árbevétel-növekedési elvárásnak.A pályázattal kapcsolatos korábbi híreink: