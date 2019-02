Pest megyei cégek, figyelem! - Szerdán indul a módosított pályázat a több tízmilliós ingyenpénzre

Az egyik módosítás szerint a pályázat második melléklete változott (bekerült egy új vámtarifa-szám csoport), másrészt a kérelem beadása előtt választani kell, hogy kisléptékű (10-60 millió forint közötti, beleértve a kereken 60 milliót is), vagy nagyléptékű 60-300 millió forint közötti) fejlesztést szeretne végrehajtani a támogatást kérő cég, mert ettől függően más a Pályázati Adatlapot kell kitöltenie. A támogatási kérelmeket február 20-án reggel 8 órától nyújthatják be a pályázók a www.allamkincstar.gov.hu oldalon.A pályázat részleteiről ebben a korábbi cikkünkben már írtunk, de a mostani közleményben is emlékeztet rá Rákossy Balázs, hogy, például gyártósor, gépsor, informatikai eszköz vásárlására, termékek tárolására, illetve anyagmozgatásra szolgáló tárgyi eszközökre. A pályázaton gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések, valamint információs technológia-fejlesztések is elszámolhatók., hogy abból 2,5 milliárd forint értékben nagyléptékű - 60-300 millió forint támogatási igényű - fejlesztésekre, további 2 milliárd forint értékben kisléptékű - 10-60 millió forint támogatási igényű - fejlesztésekre van lehetőség.A Pest megye célzott fejlesztését szolgáló támogatási program (amely tisztán magyar költségvetési forrásból valósul meg a 2014-2020-as EU-pénzek korlátozott volumenének ellensúlyozása érdekében) keretében megjelent pályázat célja a megye területén székhellyel rendelkező vállalkozások termelőeszköz-beruházásának támogatása, a mikro-, kis- és középvállalkozások fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci helyzetének erősítése, a munkahelyek megtartását eredményező beruházások támogatása és a helyi gazdaság megerősítése.