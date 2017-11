Több ezer cég nyer időt: később indul a nagy gazdaságfejlesztési EU-pályázat

A Hitelprogram keretösszege az IKT tematikus célkitűzésen belüli termékek közötti átcsoportosítás következtében, a 1837/2017. (XI. 9.) Korm. határozat alapján 5,60 Mrd Ft-ra módosult,

A Hitelezésből kizártak köre pontban törlésre került, hogy az a gazdasági társaság és az ezen gazdasági társaság többségi tulajdonosának többségi tulajdonában álló más gazdasági társaság (végső) kedvezményezett a 2007-2013 közötti programozási időszakban az európai uniós társfinanszírozású projektjének megvalósítása során a támogatási szerződésben (illetve a végső kedvezményezettel kötött szerződésben vagy a kezességvállalói nyilatkozatban) rögzített ütemezéshez képest felmerült késedelmét nem dolgozta le, amíg e késedelem fennáll.

Több fontos közlemény is megjelent ma délelőtt a hivatalos uniós pályázati oldalon, amelyek közül az egyik szerint úgy módosult a "KKV-k versenyképességének növelése adaptív technológiai innováció révén" című (GINOP-2.1.8-17 kódszámú) felhívás, hogya támogatási igényeket a 17 milliárd forintos keretre. A záródátum azonban nem változott, az továbbra is 2018. február 15-én 12 óra. A felhívás szerint 850-3400 db támogatási kérelem érkezhet majd be, a minimum 5 millió Ft - maximum 15 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatással járó pályázatra.Egy másik közlemény szerint úgy módosul a "Beszállító mikro-, kis- és középvállalkozások és beszállítói integrátorok támogatása" című (GINOP-1.3.3-16 kódszámú) felhívás, hogyEz azt jelenti, hogy három héttel több idejük van a cégeknek arra, hogy úgy nyújtsák be a pályázatukat, hogy azokat egyszerre (egy körben) értékelik majd ki az állami pályázatértékelők. A felhívás szerint 300-2000 millió forint közötti vissza nem térítendő támogatást lehet elnyerni a 20 milliárd forintos keretből. A pályázat egyébként már egy év nyitva van, 15-25 nyertessel kalkulálnak, de a jelenlegi állás szerint csak 2 darab támogatási igény ment be a rendszerbe 1,26 milliárdos összeggel.Egy harmadik mai közlemény szerint az "Újgenerációs Hozzáférési Hálózat (NGA) és körzethálózatok fejlesztése hitel" című (GINOP-8.2.1-3.4.1-15 kódszámú) felhívás termékdokumentációja: