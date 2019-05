Több száz cégnek jöhetnek jól a nyári újabb EU-pályázatok

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által is májusra ígért 15 milliárd forintos "Napelemes rendszer telepítésének támogatása mikro-, kis- és középvállalkozásoknak" címet viselő pályázat (GINOP-4.1.3-19) kapcsán Tóth Ádám Ferenc, az European Conformity Check Vállalkozásfejlesztési Tanácsadó Intézet ügyvezetője arra mutatott rá, hogy ez olyannyira a a néhány fős, 5-10, legfeljebb 20 millió forintos éves árbevételű mikrocégeket célozza meg, hogy meglepetés lenne, ha elfogyna a keret. Meglátása szerint a jelentősebb fejlesztésekben gondolkodó kis- és középvállalkozásoknak ez a lehetőség eleve nem releváns.

A szintén májusra ígért 10 milliárd forintos keretösszegű "Megújuló energia használatát, energiahatékonyság növelését célzó épületenergetikai fejlesztések támogatása" című pályázat (GINOP-4.1.4-19) kapcsán viszont előremutató, pályázatbarát változásnak nevezte Tóth Ádám azt, hogy az elnyert forrást akár teljes egészében megújuló energiás fejlesztésekre (napelem,, vagy napkollektor telepítésére) is lehet fordítani. A konstrukció elődjénél még a forrás 30-50%-át hőszigetelésre, nyílászárók cseréjére kellett elkölteni, így a megjelenés előtt álló pályázat meglátása szerint nagy lehetőség a fém- műanyag és faipar mellett a turisztikai ágazatnak is.

Essősy Zsombor, a MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. vezérigazgatója a GINOP 4-es prioritása, azaz a fenti energetikai pályázatok kapcsán azt mondta a lapnak: az eddigi pályázatok a tervek alatt fogytak, de arra számít a piac, hogy a kiíró vonzóbbá teszi az új lehetőségeket a vállalkozásoknak.

A korábbi gazella-pályázat utódának tartott Magyar Multi Program harmadik felvonásánál (GINOP-1.2.7-19, 11,9 milliárd forintos keret), előremutatónak nevezte Esőssy Zsombor azt, hogy a hazai tulajdonú, magas hozzáadott értékkel termelő feldolgozóipari cégeket támogatja ez a pályázat. Tóth Ádám Ferenc szerint bár a pályázat alapján projektenként 300 millió forint támogatás is elérhető, de szerinte a gyakorlatban 100-200 milliós igénylésekre lehet számítani és várhatóan azok az autóipari beszállítók és gépgyártók tolonganak majd, akik korábban a GINOP-1.2.1-es kapacitásbővítési pályázaton is nyertek.

A korábbi gazella-pályázat utódának tartott Magyar Multi Program harmadik felvonásánál (GINOP-1.2.7-19, 11,9 milliárd forintos keret), előremutatónak nevezte Esőssy Zsombor azt, hogy a hazai tulajdonú, magas hozzáadott értékkel termelő feldolgozóipari cégeket támogatja ez a pályázat. Tóth Ádám Ferenc szerint bár a pályázat alapján projektenként 300 millió forint támogatás is elérhető, de szerinte a gyakorlatban 100-200 milliós igénylésekre lehet számítani és várhatóan azok az autóipari beszállítók és gépgyártók tolonganak majd, akik korábban a GINOP-1.2.1-es kapacitásbővítési pályázaton is nyertek.

A júliusában 10 milliárd forintos keretösszeggel várható "Új gyakornoki program" (GINOP-5.2.4-19) kapcsán Essősy Zsombor úgy fogalmazott: ez csak akkor lehet jó lehetőség, ha a korábbi változat finomhangolásával megengedőbbek lesznek a feltételek. Tóth Ádám Ferenc is hasonlóan nyilatkozott: szerinte a cégek kíváncsian várják, hogy bővül-e az elszámolható költségek eddig bérre és kis összegű eszközökre koncentrálódó köre. Szerinte a korábbi gyakornoki pályázatnak az is a tanulsága, hogy projektenként 7-8 millió forintért nem mindenki futja meg a bonyolultnak tűnő adminisztrációs köröket.

Amint a szombaton hatályba lépett kormányhatározat alapján megírtuk: több nagy uniós pályázat is várható még a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban (GINOP), és ezek kapcsán fejtették ki meglátásaikat a megkérdezett szakértők a lapnak.Amint megírtuk: éppen a napokban hirdettek eredményt egy korábbi gyakornoki programos uniós pályázaton és most 135 cég nyert el jellemzően 4-7 millió forintos támogatásokat, igaz vannak 28-30 milliós támogatások is a listán.Essősy arra is felhívta a figyelmet, hogy a kkv-szektor várja a magyar költségvetési finanszírozású innovációs pályázatokat is. Amint múlt héten megírtuk: összesen 45 milliárd forintos kerettel nyílik meg egy felhívás a nyáron és azt is megírtuk , hogy ez melyik cégeknek lehet jó lehetőség.