Több tucat magyar multi jöhet létre az új EU-pályázatok segítségével

A MAPI Magyar Fejlesztési Iroda Zrt. vezérigazgatója a legnagyobb esélyt az autóipari beszállítók önállósodása mellett az elektronikai és az élelmiszeripari cégek esetében látja.Amint mi is megírtuk: a napokban tették ki társadalmi egyeztetésre a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programon (GINOP) belül induló Magyar multi program II. (Ginop-1.1.8.) és III. (Ginop-1.2.7.) pályázatokat, amelyek értelemszerűen a I. programra épülnek, amelynek keretében az IFKA Iparfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. térképezte fel céges adatbázisok, illetve online jelentkezések alapján, hogy mely piaci szereplőknek érdemes a hónuk alá nyúlni.Essősy szerint, igaz megjegyezte, hogy míg a Pénzügyminisztériumnak az a célja, hogy legyen minimum 100-130 alkalmas piaci szereplő a pályázati feltételekhez, szerinte jó, ha akad 60-80. Közülük idővel minden másodiknak lesz esélye multivá növekedni, de ennek az esélynek már kettő-négy éven belül legalább részeredményekkel kell párosulnia.A két pályázat együttes keretösszege 14,17 milliárd forint és míg a II. program keretében a termékfejlesztéstől az arculatépítésen át a szervezetfejlesztésig vehető igénybe tanácsadás, a III.-ban eszközök, gépek vásárlására, infrastrukturális és ingatlanberuházásra is lehetőség van. A lap rámutat:középvállalatok esetében az előbbiben legalább 30, az utóbbiban pedig 75 százalékos bővülést kell három év átlagában felmutatni a maximális pontszámhoz, de a belépési küszöb is 5-10, illetve 10-25 százalék.