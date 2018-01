Törölt EU-s pályázat: kaphatnak majd pénzt a tisztességes próbálkozók

Gyanúsan sokan ráugrottak a pályázatra

több esetben visszaélés, úgynevezett mesterséges körülmény megteremtésének gyanúja merült fel. A megyei kormányhivataloktól kapott információk alapján nagy számban voltak olyan kirívó esetek, miszerint bizonyos személyek egyes társadalmi csoportok kiszolgáltatottságát kihasználva, tömegével igényeltek a pályázathoz szükséges regisztrációs számot és nyújtottak be szinte azonos tartalmú kérelmeket.

A pályázatok több mint fele jogosulatlan

a pályázati felhívásban megfogalmazott célok - a tömeges visszaélések miatt - nem teljesülhetnek, ezért az Irányító Hatóság a pályázat visszavonásáról döntött.

Kártérítés helyett más módon jöhet a segítség

Amint mi is megírtuk: december 29-én, bő egy évnyi vizsgálat után bejelentette a Miniszterelnökség, hogy "jelentős számú visszaélések miatt" törli a kisdiverz becenévre is hallgató vidékfejlesztési pályázatot. A "Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása - Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása" című pályázati felhívás 2016. augusztus 25-én jelent meg, majd ősszel, mivel a mintegy 13,85 milliárd forint keretösszegű felhívásra több mint 11 ezer kérelem érkezett közel 140 milliárd forint forrásigénnyel.ennél a felhívásnál, feljelentést is tett, mivelEzt a pályázat törléséről szóló közleményben úgy írták körbe, hogyAz egy évig tartó vizsgálatok alapján a tárca most azt közölte: "A jelenlegi feldolgozottság alapjána 40 ezer eurónak megfelelő forintösszeg igénybevételére." Mivel a benyújtott igények több, mint fele jogosulatlan,A 444.hu azt feszegeti:a 12,5 millió forintot kínáló vissza nem térítendő támogatásra. Az egyszerűsített elszámolási mód egyébként nem egyedi,Mindenesetre azt jelenti, hogy a leendő nyertesnek nem kell majd a költségek felmerülését alátámasztania háttérdokumentumokkal (például számlával, bankszámlakivonattal, összesítővel, illetve egyéb számviteli bizonylattal), és a piaci áraknak való megfelelést sem kell vizsgálni.Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogysem elkülönítetten nem szükséges őrizni azokat a projekt helyszínén/nyilvántartásában.A Miniszterelnökség a fentiek után azt jelezte a 444.hu-nak:Emiatt sokan vártak rengeteg ideig az eredményre, vannak, akik el is kezdték a pályázat megvalósítását (saját felelősségre).A lap felvetette a kártérítés kérdését is, de erre a minisztérium kitérő választ adott, viszont, hogy a Miniszterelnökség már vizsgálja annak lehetőségét, hogy azok a vidéki mikrovállalkozások, akik tisztességes úton szerettek volna támogatáshoz jutni, megfelelő mértékű forráshoz jussanak valódi fejlesztési igényeik megvalósításához.