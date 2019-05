Befejeződött Osli Község középületének energetikai korszerűsítése

A továbbiakban is várjuk a - lehetőleg - 300 millió forintnál nagyobb elnyert EU-s támogatásból megvalósuló projektek előrehaladási, vagy záró közleményeit az uniosprojekt@portfolio.hu címre, amelyeket ingyenesen közzéteszünk.

A fejlesztés során a település önkormányzati hivatalának épülete került korszerűsítésre. A 22,54 millió forintos európai uniós beruházásnak köszönhetően Osli Község Önkormányzata az épület fenntartását költséghatékonyabban tudja majd biztosítani. Az elmúlt hónapok munkálatai során, az épület homlokzati- és födém szigetelését cserélték ki, korszerű hőszigetelt nyílászárókat helyeztek el, továbbá a régi kazán helyett új kondenzációs gázkazánt építettek be. Ezen túlmenően az épület bejárata rámpán keresztül akadálymentesen megközelíthetővé vált és az egyik, meglévő mellékhelyiség helyén, új akadálymentes mosdó-wc került kialakításra.A munkálatok azért váltak szükségessé, mert az épület az elmúlt évtizedekben elhasználódott és már nem felelt meg a mai kor támasztotta hőtechnikai követelményeknek. A felújítással nagymértékben csökkenthetők a fenntartási költségek, és sokkal gazdaságosabban lesz majd üzemeltethető az épület. E mellett az is fontos szempont, hogy az alacsonyabb fűtési energiaigény hatására csökken a károsanyag-kibocsátás, így az eddiginél is többet tesznek a környezet védelméért.A támogatásnak köszönhetően Osli Községnek olyan közintézményi épülete lett, amely megfelel a mai energetikai előírásoknak és környezetvédelmi szempontoknak. Mindez nemcsak a fenntartási költségekben tükröződik majd, hanem sokkal komfortosabb környezetet is biztosít, a megújult homlokzat pedig a településképet is javítja.