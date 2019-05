Milliárdos GINOP-forrásból épül édesipari üzem Békésen

Az ünnepség alkalmából Guti László, a húsz éve családi vállalkozásként működő Prevail Co. Kft. egyik tulajdonosa elmondta, hogy korábbi telephelyüket kinőtték, ezért vált szükségessé az új üzem megépítése.A kft.nyert el több mint 524 millió forint vissza nem térítendő támogatást a fejlesztésre. További mintegy 541 millió forint kedvezményes hitelt is kaptak ezen pályázat keretében, a fennmaradó részt saját forrásból biztosították.A költségekből 1,1 milliárd forint maga az épület, a többiből gépeket és csomagoló berendezéseket vásárolnak - tette hozzá.A kft. tavalyi árbevétele elérte a 900 millió forintot, és a tulajdonos arra számít, hogy ha az év végére elkészül az üzem, akkor 1-2 éven belül megközelítik a 2 milliárd forintos árbevételt.A cég termékeinek 60 százalékát a hazai piacon, elsősorban multinacionális vállalatoknak értékesíti, 40 százalék az export aránya. A csokoládé alapú édességek Romániába, Szlovákiába és Ausztriába is kerülnek.Dankó Béla, a térség országgyűlési képviselője (Fidesz-KDNP) az alapkőletétel előtt azt hangsúlyozta, hogy a magyar gazdaság gerincét, a foglalkoztatottak zömét a kis- és középvállalkozások adják, ezért döntött úgy korábban a kormány, hogy támogatja a fejlesztést.Izsó Gábor, Békés város polgármestere (független) kiemelte: a város azzal támogatta a fejlesztést, hogy a külterületi ingatlant iparterületté nyilvánította. A létesítendő új csarnokig elvitték a gáz-, víz- és villanyhálózatot, valamint egy bekötőutat is építettek.