Új üzemcsarnokot épített GINOP-forrásból Pirtón a Plasztik-Tranzit Kft.

Papp Tiborné elmondta: a beruházás eredményeként a termelési kapacitás 25 százalékkal nő a cégnél, amely főként élelmiszeripari vállalkozásoknak az elmúlt évben mintegy 3300 tonna csomagolóanyagot gyártott.A Plasztik-Tranzit Kft. 1985 óta dolgozik a flexibilis csomagolóanyag-gyártás terültén, és mára Magyarország egyik vezető flexo nyomdájává nőtte ki magát. Termékeik között szerepelnek kínai levesek, édességek, extrudált kenyerek, pudingporok vagy éppen tálcás szalámik csomagolásai, de üdítők címkeszalagját, illetve szezonálisan virágföldzsákokat is készítenek. A cég másik profilja az értékszállító- és futártasakok gyártása - ismertette az ügyvezető. Kiemelte: az 50 százalékos intenzitású pályázati forrásból már meglévő gyáruk mellett egy raktárt építettek, és beszereztek egy oldalhegesztett, simítózáras tasakok előállítására alkalmas konfekcionáló gépet is, amely három munkafolyamatot tud egyben kezelni. A gyártási tevékenység így hatékonyabban és gyorsabban valósulhat meg.Fejlesztették a már meglévő extrudáló gépüket is egy új maggal, amely sokkal jobb minőségű fólia gyártását teszi lehetővé - tette hozzá. A nyilvánosan elérhető cégadatok szerint a 69 embert foglalkoztató pirtói Plasztik-Tranzit Csomagolóanyaggyártó Kft. értékestésből származó nettó árbevétele 2017-ben 2,98 milliárd forint, míg az előző üzleti évben mintegy 2,86 milliárd forint volt.A cég árbevételének kétharmada, közel 2 milliárd forint belföldi értékesítésből származott. A vállalat adózott eredménye 2017-ben 300 millió, míg 2016-ban nagyjából 337 millió forint volt.