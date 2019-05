Újabb 2 milliárd forintból folytatódik az egri vár és erődrendszer turisztikai célú fejlesztése

Tuzson Bence közölte: a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram keretében 39 műemlék - 20 kastély és 19 vár - újul meg. Ezek új funkciókkal is gazdagodnak annak érdekében, hogy adottságaikhoz igazodó módon megfeleljenek a mai turisztikai igényeknek.- tette hozzá.Ezen is túlmutató terv a vár hajdani székesegyházának újjáépítése - mondta Tuzson Bence, aki szerint a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram egyik legfontosabb célja a múlt kulturális jelentéstartalmát megfogalmazni a jelenkor embere és a jövő generációi számára.Virág Zsolt miniszteri biztos arról beszélt:Jelezte: a megvalósuló fejlesztések mindegyike gazdaságélénkítő célokat is szolgál, lehetővé teszi, hogy az érintett várak működtetése legalább nullszaldós, de lehetőleg nyereséges legyen.Az egri projekt részleteire kitérve elmondta: a most bemutatott éskeretében számos egyéb rekonstrukció mellett a 16. századi állapotot idéző módon helyreállítják a Varkoch-kapubástyát, ehhez kapcsolódóan pedig a korabeli szerkezetű, működőképes felvonóhidat. Emellett a fejlesztés meghatározó eleme a délnyugati ágyúdombban épülő látogatóközpont és az a vár, illetve a környék történelmét megelevenítő film, amelyet az itt kialakított modern vetítőteremben láthat majd a nagyközönség - tájékoztatott.Habis László, a város polgármestere rámutatott: 2010 óta folyamatos Eger idegenforgalmának minőségi és mennyiségi növekedése és ebben nagy szerepe van a várnak. Szólt arról is, hogyE mutatóban a növekedés 2013 óta 65 százalékos - fűzte hozzá. Emlékeztetett: a nemrégiben itt lezárult 2,1 milliárd forintos beruházás megalapozta a vár nagyívű fejlesztés-sorozatának folytatását. A városképi szempontból is meghatározó projektek Eger történelmének fénykorát jelentik - húzta alá.