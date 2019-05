40 milliárdnyi EU-pénzből fejlesztik itthon nemzeti parkokat

a 2014-2020-as időszakban mintegy 40 milliárd forintot fordít a kormány a nemzeti park igazgatóságok fejlesztéseire. Ezzel a 10 nemzeti park igazgatóság közel 100 projekttel mintegy 100 ezer hektáron javítja a természetes és természetközeli élőhelyek állapotát.

Schanda Tamás ismertette, hogy az államtitkárság kilencedik alkalommal indítja el tematikus kampányát, amellyel hat nemzeti park igazgatóság eseményeihez csatlakoznak. Az első esemény Dévaványán, a Túzok Fesztiválon lesz szombaton, az utolsó pedig július 6-án Kápolnapusztán.Az államtitkár elmondta, hogy a Széchenyi 2020 programbanFejlesztik továbbá a természetvédelmi kezelést és a nagyközönség számára a bemutatást szolgáló infrastruktúrát, illetve a természetvédelmi őrszolgálatot, beleértve a természetvédelmi monitorozáshoz szükséges infrastruktúra fejlesztését - sorolta.A programokról, az események időpontjairól tájékoztatást kaphatnak az érdeklődők a https://nyiltnap.szechenyi2020.hu honlapon és az Együtt fejlődünk Facebook oldalán.

Schanda beszámolt arról is, hogySchanda Tamás rámutatott, hogy az országban nagy népszerűségnek örvend az ökoturizmus, amelynek kiváló helyszínei a nemzeti parkok területei, látványosságai, programjai. A családok egyre inkább szeretnek a természetben kikapcsolódni, és egyre jobban növekszik az aktív utazások iránti igény is., és a jelenleg megvalósuló fejlesztések tovább növelik majd az igazgatósági bemutatóhelyek vonzerejét - tette hozzá.Kitért arra is, hogy, a nyilvántartott mintegy 700 létesítmény felét tartják fenn országszerte, az országban működő tíz nemzeti parki igazgatóság összesen 300 ezer hektár állami tulajdonú védett területet kezel. A nemzeti parkok számára kiemelten fontos feladat a környezeti nevelés, évente 200 ezer diák vesz részt ilyen programokban - jegyezte meg.Az államtitkár mindezek mellett számos, a Széchenyi 2020 programban megvalósuló fejlesztést is említett. Többek közöttA fejlesztések során megújul a Hortobágy település nagyrendezvényeinek helyet adó Vásártár és a kiállító terek is. Korszerűsítik még több tucat barlang műszaki eszközeit, csak a Bükki Nemzeti Parkban 38 barlang és azok közvetlen környezetét érintő védelmi beavatkozásra kerül sor - sorolta.