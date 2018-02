70%-kal ugrott tavaly a kiírt közbeszerzések száma, minden EU-s programot vizsgál Brüsszel

Az Európai Bizottság a 2017. évi KFF (Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály - szerk.) horizontális közbeszerzési rendszerauditjáról még nem áll rendelkezésre jelentéstervezet sem, azaz az ott feltárt problémákról még nem tudunk beszámolni.



Elmondható, hogy az európai bizottsági (és a nem európai bizottsági) audit is vizsgálja a közbeszerzéseket, sőt a korábbi években is folytattak kifejezetten közbeszerzési fókuszú horizontális vizsgálatokat. Emellett pedig szinte minden egyéb auditban is található közbeszerzést érintő, arra vonatkozó megállapítás. Ezek olyan ellenőrzések, melyet a DG REGIO (esetleg együtt a DG EMP-pel) folytatott le, azaz ágazatilag döntően infrastrukturális fejlesztések, elsősorban építési beruházások, de vannak persze árubeszerzéseket és szolgáltatásokat is érintőek. Kijelenthető, hogy szinte nincs olyan Operatív Program, ami ne lenne érintett.



Az ellenőrzéseken feltárt problémákat az intézményrendszer, ha szükséges jogszabályi módosításokkal, illetve a Közbeszerzési Hatóság iránymutatásokkal, illetve a KFF a kedvezményezetteknek szóló tájékoztatásokkal is kezeli. Tulajdonképpen egy folyamatos alkalmazkodás történik a feltárt hibák alapján, sok esetben még akkor is, amikor a tagállam nem ért egyet azokkal.

Rigó Csaba tájékoztatása szerint tavaly több mint 8800 közbeszerzési eljárást írtak ki és az, hogy az ajánlatok átlagos száma már nyolcra emelkedett, azt mutatja, hogy az ajánlattevők egyre nagyobb versenyben nyerik el az egyes közbeszerzési eljárásokat. Jelzése szerint a közbeszerzési eljárásokban töretlen a kis- és közép vállalkozások (kkv-k) részvétele, ugyanis 2016-hoz képest, amikor a kkv-k még csak 826 milliárd forintnyi közbeszerzési eljárásban szerepeltek, 2017-ben már 1457 milliárd forintnyi szerződést kötöttek.Azt is hangsúlyozta az elnök a beszámoló szerint, hogy az Európai Unió mérése szerint Magyarországon a közbeszerzési eljárások átláthatósága 100 százalékos. Az összefoglaló azonban nem tér ki rá, hogy mitől ugrott meg 2017-ben a közbeszerzések volumene. Nem nehéz rájönni, hogyMúlt hétfőn az Európai Parlament költségvetési ellenőrző bizottsága előzetes jelentésének tárgyalása során elhangzott , hogy egy európai bizottsági delegáció a közelmúltban Budapesten járt ésEnnek hátterére, a feltárt hibákra és azok javítási módjára kérdeztünk rá a Miniszterelnökségnél és az alábbi választ kaptuk:Utóbbi mondatok a gyakorlatban azt jelentik, hogyéves szinten átlagban 4-6 auditot végez csak az Európai Bizottság fent említett Regionális Politikai Főigazgatósága (DG REGIO) és a közbeszerzés szinte mindegyikben érintett, és ezen auditok nyomán folyamatosan finomodik, közelíti az elvárásokat a rendszer. Ugyanebbe az irányba tereli a hazai szabályozást az is, hogy az Európai szemeszter keretében is folyamatosan nyomon követi a helyzetet a Bizottság a magyarországi közbeszerzés területén, mivelés ezek alapján országspecifikus ajánlásokat fogalmaz meg a Bizottság, amelyek végrehajtását folyamatosan monitorozni kell, ehhez pedig folyamatosan gyűjti az információkat a testület.Úgy tudjuk, hogy a múlt heti EP-meghallgatáson elhangzott utalás (közelmúltban járt bizottsági delegáció Budapesten) egy, amelyen a hazai közbeszerzési rendszer korrupciós kockázatait, és az ezeket kezelendő lehetséges intézkedéseket vitatták meg a Bizottság illetékesei a magyar hatóságokkal és a kutatói-civil szférabeli illetékesekkel.