Belekötött Brüsszel két drága magyar útépítésbe

Az a tény, hogy a projekt sík területen valósul meg, alacsony költséget indokolna, de a 14,4 millió euró jóval meghaladja a magyarországi 2×2 sávos autópályák átlagos árát

magasnak tűnik a viszonylag egyszerű topográfia és a viszonylag alacsony népsűrűséget figyelembe véve

A lap részletesen beszámol arról, hogy az M4-es autópálya Berettyóújfalu-országhatár közötti szakaszánál és az M35-ös sztráda 4-es főúttól Berettyóújfaluig és a 481-es útig történő megvalósításával összefüggő támogatási igényeknél milyen kifogásokat talált az Európai Bizottság a magyar kormány által év végén kiküldött anyagokban (27, illetve 33 darab kifogást említ a lap). Mivel ezek uniós nagyprojektek, ezért a Bizottság jóváhagyása is kell a támogatási igény kifizetéséhez. Előbbi projektnél a becsült összköltség 131,25 milliárd forint, amelyből a támogatási igény 93,1 milliárd forint és a beruházás teljes költsége kilométerenként 14,4 millió eurót, közel 4,5 milliárd forintot tesz ki.- jegyzi meg finoman a Bizottság a drágaság miatti kritikát és az sem lényegtelen, hogy az országhatár román oldalán 2023 előtt nem fejezik be az útépítést. A magyar oldalon egyéként az autópálya leginkább egy 2 méteres töltésen lesz, hogy megvédje az árvíz ellen, noha ennek műszaki megoldását nem részletezte a kormány kellően az EB szerint. A Bizottság a forgalmi adatokat sem találta elég meggyőzőnek, ezért magyarázatot kér arra, miért kellene a 2×1 sávos utat 2×2 sávosra fejleszteni. Az pedig már csak apróság, hogy néhány tételt levetettek a támogatási listáról. Annak a tisztázását is kéri a testület, hogy végeredményben mennyi a támogatásigény.Az M35-ös projekt esetében még több, 33 ponton kértek pontosításokat Brüsszelből. A beadott támogatásigénylés alapján a beruházás teljes költsége 329,9 millió euró, a kilométerenkénti egységköltség nettó 11,1 millió euró (3,44 milliárd forint). Ez- fogalmaz a testület visszajelzésében, vagyis indoklást kérnek az EU-bürokraták, hogy mi kerül több mint 3 milliárd forintba sík terepen, ahol sok lehajtót sem indokol a népsűrűség. Az M35 támogatásigénylésében új számításokat kért az EB.A lap kormányközeli informátora azzal magyarázta a problémákat, hogy nem teljesen kidolgozott dokumentációt küldtek meg Brüsszelbe. A sietség pedig összefügg az uniós pénzek gyors lehívási/kifizetési kényszerével:(még azt megelőzően, hogy a Brüsszel egyáltalán elfogadta volna a fenti két nagyprojektet).