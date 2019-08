Brexit: gigantikus a felháborodás, máris 660 ezren írták alá a mai petíciót

Éppen ezért azoknak, akik az ellenzéki oldalon, illetve a kormánypárt soraiban tartanak a megállapodás nélküli Brexittől, egyre inkább úgy néz ki, hogy jövő héten kell cselekedniük egy bizalmatlansági indítvány benyújtásával, mert különben lehet, hogy október második felében már kicsúsznak az időből, illetve a jogi lehetőségeik sem lesznek már az akár megállapodás nélküli Brexit megakadályozására. Éppen ezt szorgalmazza Phillip Hammond volt pénzügyminiszter is, aki szerint vagy jövő héten lépnek, vagy már túl késő lesz.

Mindez azt mutatja, hogy igen nagy felháborodást váltott ki a brit társadalomban Boris Johnson kormányfő azon mai kezdeményezése , amibe azóta a királynő bele is ment, hogyA felháborodásra egy másik indikátor az, hogy a The Times című lap megbízásából a YouGov közvélemény-kutató villám közvélemény-kutatást végzett a mai fejlemény láttán, amelyben az jött ki, hogyA válaszok azonban erős megosztottságot mutatnak annak kapcsán, hogy ki támogatja, illetve ellenzi magát a Brexitet. A kilépés támogatóin belül 51%-os, azaz minimális volt a többség arra, akik helyeslik Johnson lépését, viszont a maradáspártiakon belül ez mindössze 9%-os.Egy harmadik indikátor az, hogy a brit parlament épülete előtt spontán tüntetés kezdődött, és a Reuters tudósítása szerint több száz ember kiabálja hangosan azt, hogy ne szüntessék be az ülésszakot és állítsák le a Brexitet.Amint ma délután rámutattunk: jogilag szabályos lehet egy ilyen kezdeményezés (bár esélyes, hogy a bíróságon megpróbálják megtámadni, mert egy törvényt lehet, hogy megsért), és Johnson szempontjából ésszerű is, hiszen, így nem tudják megbuktatni őt abban az időszakban, és nem is tudják megakadályozni a képviselők a Brexit kapcsán vitt brüsszeli manővereit.Johnson húzása egyébként éppen egy nappal azután jött, hogy a megállapodás nélküli Brexit miatt aggódó törvényhozók egy csoportja tegnap megállapodott: egyelőre nem mennek neki Johnsonnak bizalmatlansági indítvánnyal, hanem a parlamentben jogi úton igyekeznek bekorlátozni a kormány Brexit-ügyi manővereit. Ezt akarja tehát megakadályozni Johnson azzal, hogy a mostani parlamenti ülésszakot szeptember közepén berekeszti és az új ülésszakot csak a szokásosnál jóval később kezdeményezi a királynői beszéd eltolása segítségével.friss helyzetértékelése 50-50%-osra teszi azt, hogy megállapodással, vagy anélkül lép ki október 31-én az Egyesült Királyság az EU-ból, míg aszakértője a Reuters szerint alapeseti forgatókönyvként azzal számol, hogy el fogják halasztani az október végi kilépési céldátumot és várhatóan előrehozott választások lesznek az országban.Azma délutáni forgatókönyv elemzése legalább 8 féle kimenetet vázol, amelyek közül a legnagyobb esélyt (35%) ők is annak adják, hogy el fogják halasztani a Brexit október végi dátumát és előrehozott választások lesznek. A második legnagyobb esélyt (25%) viszont annak adják, hogy bár megbuktatják Johnsont egy bizalmatlansági indítvánnyal, de mivel az előrehozott választások időpontját a kormány úgyis október vége utánra tűzi ki, így a parlament már nem tudja megakadályozni a megállapodás nélküli kizuhanást az EU-ból.