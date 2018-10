Duplázódott a magyar EU-tagságot jó dolognak tartók aránya négy év alatt

A 60%-os mostani támogatói arány a tavalyi eredményekhez (50 %) képest is jelentős növekedést jelent, a 2014-es európai parlamenti választásokhoz képest pedig 100%-os a növekedés: akkor a magyar válaszadók 30%-a gondolkodott csak pozitívan az EU-tagságról.

Idén szeptemberben Európa-szerte összesen több mint 27 ezer állampolgárt kérdeztek meg az EU-val és intézményeivel kapcsolatos véleményéről. Ennek keretében a magyarországi felmérés éppen az Európai Parlamentben szeptember 12-én megszavazott Sargentini-jelentés másnapjától 10 napon át tartott és 1018 magyart kérdeztek meg.Ezek alapján az jött ki, hogyEzzel párhuzamosan 3%-ponttal 32%-ra nőtt azok aránya, akik szerint se nem jó, se nem rossz az EU.Közben 62%-ra nőtt uniós átlagban azok aránya, akik szerint jó dolog országuk EU-tagsága. Ez a felmérések 25 éves idősora szerint a legmagasabb, az idén áprilisi felméréshez képest 2%-pontos növekedést jelent.

A felmérés további eredménye, hogyMagyarországon még az EU-s átlagnál is többen (75 %) gondolják, hogy az országnak hasznos az uniós tagság. Ez az egy évvel korábbi felméréshez képest is növekedést mutat; akkor a megkérdezettek 72 százaléka gondolta pozitívnak hazánk EU-tagságát.

Arra a kérdésre, hogy pontosan miért vált előnyére Magyarországnak az EU-tagság, a legtöbben (42%) a három válaszlehetőségből a megnyíló munkalehetőségeket, illetve a gazdasági növekedéshez való hozzájárulást és az emberek életszínvonalának emelését jelölték meg.

a magyaroknak csak az 51%-a mondta azt (EU-átlag 58%), hogy elégedett a magyarországi demokrácia állapotával és 47%-uk nem (EU-átlag 39%).

Érdekesség, hogy a magyarországi felmérés a magyar jogállam leépülését, a demokrácia problémákat bemutató Sargentini-jelentés elfogadásának másnapjától indult ésA magyarországi elégedettek aránya áprilishoz képest 4%-ponttal csökkent, az elégedetleneké pedig 3%-ponttal nőtt, így tehát ez érdemi hangsúly-eltolódásnak számít a tavaszi parlamenti választásokhoz képest néhány hónap alatt.

Messze a magyarok vannak leginkább képben az EP-választások idejéről

A friss felmérés további érdekessége, hogy majdnem az összes, EU-támogatottságot mérő adat szignifikánsan nőtt a 2016-os brit népszavazást követően, érzékeltetve a kontinens növekvő aggodalmát a Brexit hatásai miatt, valamint - a nehéz tárgyalások miatt - növelve az EU-tagság előnyeinek tudatosítását is.A részletes felmérési eredmények majd csak péntektől válnak ismertté, de azt már most is mutatják, hogy nő az elégedettség az európaiak körében az EU demokratikus szerepével kapcsolatban, itt 3 százalékpontos növekedés figyelhető meg a legutóbbi, áprilisi kutatáshoz képest. A megkérdezettek 48 % érzi úgy, hogy szava számít az EU-ban, bár ez utóbbi adat számos országban csökken.Az EU támogatottságának általánosan szignifikáns növekedése dacára, a válaszadók fele nem elégedett az EU képviselte irányokkal, és hasonló az érték a saját országára vonatkozóan is. A közvélemény álláspontja stabilnak tűnik az EU szerepét illetően: 48% szeretné, ha az EU szerepe növekedne, míg 27% kevesebb szerepet szánna neki.Ami az Európai Parlamentről (EP) alkotott képet illeti, a megkérdezettek egyharmadának (32 %) pozitív, egyötödének (21 %) negatív, relatív többségnek pedig semleges (43 %) képe van az intézményről.Átlagban a válaszadók 41 %-a helyesen tudta a választások időpontját (2019. május) - ez 9 százalékpontos emelkedés a 6 hónappal korábbi hasonló felméréshez képest.Ez jóval jobb átlag a 2014-es európai parlamenti választásokat 6 hónappal megelőző felméréshez képest, amikor a magyar válaszadók 40 százaléka tudta, mikor tartják a választásokat.Kampány-prioritásaik az elmúlt hat hónapban alakultak ki, ez alapján a bevándorlás a legfontosabb téma a polgárok számára (50%), ezt követi a gazdaság (47%), majd a fiatalok munkanélkülisége, míg a terrorizmus elleni harc a negyedik helyre esett vissza (44 %).

“Az Egyesült Királyság kilépési feltételeinek részletei most véglegesednek. Ebben az időszakban ezek az adatok rávilágítanak: a kontinensen növekszik a megbecsülés az EU-tagság által biztosított előnyök iránt. Még sok a feladatunk. Csakis további, uniós szintű együttműködéssel és összetartással lehet az európai emberek gondjaira, kérdéseire választ adni.""A tény, hogy a megkérdezett brit állampolgárok 50%-a az EU-ban maradna szembetűnővé teszi a mély törésvonalat, melyet a Brexit-döntés hozott létre. És azt is, hogy fenntartható és szoros jövőbeni kapcsolatot kell kialakítanunk egy széleskörű és mélyreható szövetségi szerződés formájában. Bár minden eshetőségre fel kell készülnünk, úgy tűnik, kicsi a támogatottsága akár Nagy-Britanniában, akár a EU-ban az ún.'kemény Brexitnek', vagy a költséges megállapodás nélküli kilépésnek. remélem, hogy a tárgyalások kimenete végső soron ezt fogja tükrözni."