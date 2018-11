Elárulta a Legfőbb Ügyészség, hogyan áll az EU-pénzes OLAF-os nyomozásokkal

Két új ajánlás érkezett

Az építkezéshez az édesanya cége alvállalkozókat vont be, akik el is végeztek minden feladatot, majd ezt a munkát az anyuka több mint kétszeres áron tovább számlázta a lányainak. Így a vádlottak a támogatási kérelmekben úgy mutatták be a beruházást, mintha az 700 millió forintba került volna, noha a tényleges bekerülési költség csupán ennek alig fele volt.

Az OLAF magyarországi közvilágítási projektekkel kapcsolatos 2017. december 22-én kelt ajánlását 2018. január 8. napján kapta meg a Legfőbb Ügyészség. A Legfőbb Ügyészség az ajánlást az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Pest Megyei Főügyészségnek továbbította, amely az ügyben 2018. január 22. napján nyomozást rendelt el, különösen jelentős értékre elkövetett költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt. A nyomozást a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda folytatta. Az új Be szerinti felderítési szakban lévő eljárást a Nemzeti Nyomozó Iroda a 2018. október 26. napján kelt határozatával bűncselekmény hiányában megszüntette.

Az OLAF 2015. június 12. napján kelt igazságügyi ajánlása nyomán, a Fővárosi Főügyészség különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette gyanúja miatt 2015. július 6. napján rendelt el nyomozást, amelynek teljesítésével a NAV Bűnügyi Főigazgatóság Központi Nyomozó Főosztályát bízta meg. A nyomozás települési önkormányzatok építési beruházásaival és közbeszerzési tanácsadásaival kapcsolatban folyt. A NAV Bűnügyi Főigazgatóság Központi Nyomozó Főosztálya a 2018. június 29. napján kelt határozatával a nyomozást megszüntette, mert a nyomozás adatai alapján bűncselekmény nem volt megállapítható.

Ebből kiderült, hogy a március 22-i összesítés ótaa Legfőbb Ügyészséghez, amelyek esetén mindig elindul itthon a nyomozás, vagy a már folyamatban lévő nyomozáshoz csatolják az anyagot és mindkét nyomozás még felderítési szakaszban van jelenleg.Az egyik ajánlás, a másik pedig- amely egyes uniós alapokhoz kapcsolódó programok kijelölt közreműködő szervezeteként működött -, amely költségvetési csalás bűntette gyanújára utalt.A közlemény kitér rá, hogy 2018. március 22. óta az ügyészség egy OLAF ajánlás nyomán indult nyomozás eredményeként emelt vádat. Ez tegnap történt meg, hiszen a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség 2018. november 15. napján , a Nyíregyházi Törvényszék előtt három személlyel szemben emelt vádat különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmény miatt.A vádiratának lényege szerint egy megyebeli céget vezetett azA jogszabály szerint a támogatás csak akkor adható, ha legalább a beruházás 55%-át kitevő önerővel rendelkezik a pályázó. Csakhogy tőkéje a két lánynak nem volt, ezért édesanyjukkal közösen úgy döntöttek, hogy az építkezés kivitelezője az anya cége lesz, és papíron jelentősen túlárazzák a beruházást, ezzel azt a látszatot keltik, hogy rendelkeznek a szükséges önerővel. Valójában kizárólag a támogatásból akarták a hűtőházakat felépíteni.A támogatást folyósító hatóságot ilyen módon megtévesztve, melynek nagyobb része az Európai Uniótól, kisebb része a Magyar Államtól származik.Az OLAF 2016. június 13. napján kelt igazságügyi ajánlása nyomán, a Budapesti IX. kerületi Ügyészség által költségvetési csalás bűntette gyanúja miatt elrendelt és a NAV Közép-magyarországi Bűnügyi Igazgatóság által lefolytatott nyomozást követően, a Fővárosi Főügyészség a 2018. szeptember 26. napján kelt határozatávalAz ügyben szereplő gyanúsított 2004. júniusa és 2015. szeptembere között a brüsszeli székhelyű Európai Gazdasági és Szociális Bizottság magyar póttagja volt. Ez idő alatt jogosult volt - igazolt utazási dokumentumok bemutatásával - a budapesti lakóhelye és Brüsszel közötti tényleges utazási költségeinek megtéríttetésére, valamint átalány összegű utazási juttatásra.A hamis utazási iratokkal, az uniós szervezet kifizetőhelyét megtévesztve, 2011. és 2013. év között a részére kiutalt költségtérítésekkel összesen 1.182.361,- Ft vagyoni hátrányt okozott az Európai Unió költségvetésének.A közlemény felhívja rá a figyelmet, hogy az eljárás feltételes ügyészi felfüggesztése a büntetőjogi felelősség megállapítását jelenti. Arra is kitér, hogy amennyiben a gyanúsított az előírt kötelezettségét nem teljesíti, vagy ha a felfüggesztés időtartama alatt elkövetett szándékos bűncselekmény miatt gyanúsítottként hallgatják ki, a felfüggesztett büntetőeljárást folytatni kell vele szemben.