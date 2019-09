EU-pénzes csalások: Budapestre jön egyeztetni az OLAF-vezér

Fontos, hogy a számok mögé lássunk. Hiszen a számok nem mindig mondják el a teljes igazságot. Ezért utazok Magyarországra. Szeretnék igazságszolgáltatási és bűnüldözési vezetőkkel is beszélni arról, mi lehet a háttérben. És ha vannak problémák, közösen kellene megoldást találnunk ezekre

Az OLAF nyomozásokért felelős igazgatója a kiugró magyar adatok ellenére sem látja bizonyítottnak azt, hogy hazánkban rendszerszintű problémák lennének az uniós alapok felhasználásánál.

Nem vonnék ilyen elhamarkodott következtetést csak azért, mert bizonyos idő alatt több eset volt

A tagállamok egyszerűen nem veszik komolyan a harcot az uniós pénzeket érintő korrupció ügyében. Csak 36 százalékban jutunk el a vádemelésig, ami elfogadhatatlan. Csehország egy jó példa arra, hogyan szoktak reagálni a tagállamok az OLAF vizsgálataira: Ott az ügyészség felfüggesztette a Babis miniszterelnök cége elleni korrupciós eljárást. Sok helyen ehhez hasonlóan nem folytatnak rendes vizsgálatot, vagy hagyják kifulladni az ügyet

Ville Itälä az Euronewsnak adott interjújában azt jelezte, hogy jövőre tervezett magyarországi útja során igazságügyi vezetőkkel, köztük Polt Péter legfőbb ügyésszel is találkozni szeretne és már kapcsolatban is áll a Legfőbb Ügyészséggel. A budapesti tárgyalás céljairól azt mondta:Amint tegnap az EU-pénzes csalásokról és visszaélésekről szóló éves jelentés alapján megírtuk : az OLAF friss jelentéséből kiderült, az ügynökség a magyarországi kohéziós pénzek 2014 és 2018 közötti kifizetéseinek közel négy százalékát tartja problémásnak, amiilletve számos igazságügyi ajánlást is megfogalmazott az OLAF a magyar szervek felé, amelyek után sok esetben nem következett be idehaza vádemelés (bár a nagy számú eset mellett a 45%-os vádemelési arány magasabb a 36%-os EU-átlagnál).A hírügynökség megemlíti:Ilyen volt a magyar miniszterelnök vejének korábbi cége, az Elios Zrt. elleni eljárás. Az OLAF közlése szerint a bizonyítékaik megállták volna a helyüket egy bírósági perben, de az ügyészség nem indított eljárást a cég ellen.- mondta Itälä.- tette hozzá magyar újságírók érdeklődésére Ernesto Bianchi. Bruxinfónak azt is mondta Ville Itälä:, függetlenül attól, hogy a két említett ország nem vesz részt az ügyészség munkájában.Az Euronews anyaga emlékeztet arra, hogyA cseh ügyészség például felfüggesztette a nyomozást a miniszterelnök korábbi mezőgazdasági cégének ügyében, amely az OLAF szerint szabálytalanul vett fel uniós pénzeket.- mondta a Transparency International szakértője, Nick Aiossa.