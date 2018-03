EU-s pályázatot értékelnél? - Már ne jelentkezz!

Egy múlt heti rövid figyelemfelhívó közlemény szerint a szükséges állami projektértékelői kapacitás rendelkezésre állására való tekintettel 2018. március 23-tól ideiglenesen felfüggesztették "Az állami projektértékelői szakértői névsorba történő regisztráció" című pályázati felhívást, ami azt jelenti, hogyA 2014-2020-as uniós ciklussal kapcsolatban az állami projektértékelői rendszer létrehozását 2016 tavaszán jelentette be a Miniszterelnökség azzal a céllal, hogyA legalább két értékelőnek kiadott pályázatok eredménye alapján döntött az Irányító Hatóság a támogathatóságról, illetve bizonyos esetekben az ügy a Döntéselőkészítő Bizottsághoz került, majd megszülettek a támogatói, vagy elutasító döntések. hivatalos oldalon a február 23-i frissítés szerint 118 oldalon keresztül sorolják, hogy kik az állami projektértékelők és ők milyen szakterületeken szerezték meg a jogosultságot, hogy pályázatokat értékelhessenek. Ezek alapján becsléseink szerintÁllami projektértékelőnekígy például tanárok, orvosok, kutatók is. Az új állami projektértékelői rendszerbe sok uniós pályázat (sok GINOP, VEKOP) elbírálását bevitték, ami jelentős lassulást okozott a döntéshozatalban főleg 2016 során, mert el kellett bírálni az értékelők jelentkezését, ki kellett képezni őket a feladatra (értékelési módszerek elsajátítása), a számítástechnikai rendszert is fel kellett építeni hozzá a megfelelő jogosultságokkal és belső folyamatokat is ki kellett "csiszolni".Emiatt, majd ahogy töltődtek fel a különböző szakterületeken az értékelői névsorok, kezdett gyorsulni a folyamat. Most is van azonban több uniós pályázat, aholmiközben a kormányzati ígéretek régóta arról szólnak, hogy idén tavaszig a 7 évre szóló ciklus összes pályázati keretéről megszületnek a támogatói döntések. A friss hírek szerint a támogatások odaítélési aránya már 92% körül jár (mintegy 700 milliárdos keretről kell még dönteni), azazEközben mivel már viszonylag kevés a döntésre váró pályázati keret, így az értékelői listába való jelentkezést is felfüggesztették.