Falhoz szorítja az EU a briteket, nehogy kitáncoljanak a friss alkuból

Csak addig haladhatnak a második fázisban a kilépési tárgyalások, "ameddig az első fázisban vállalt minden kötelezettséget teljes mértékben betartanak (a britek) és a lehető leghamarabb hitelesen jogilag is lefordítják".

David Davis brit Brexit-ügyi főtárgyaló egy vasárnapi tv-showban azt mondta: a péntek reggel Brüsszelben Theresa May kormányfő által elért Brexit-megállapodás (amit mindenki áttörésnek mondott), és ha nem lesz megegyezés a kereskedelmi kapcsolatokról az EU-val, akkorMindez persze beleillik, hogy otthon könnyebben el tudják fogadtatni a közvéleménnyel, hogy végülis 40-45 milliárd euró körüli kilépési számlát fognak fizetni és az Európai Bíróság joghatósága nem fog megszűnni rögtön a 2019-es brit kilépés után. A péntekre elért megállapodásnak az is fontos része volt egyébként, hogy a brit kilépés mellett sem áll vissza a fizikai határellenőrzés az ír-északír határon.Mivel az EU27 bent maradó tagállama számára a péntekre kialkudott feltételek azt jelentik, hogy mindhárom lényeges területen kellő előrelépést lehetett elérni a britekkel, ezért a tagállami vezetők a most csütörtök-pénteki EU-csúcson, amelyek a kereskedelmi kapcsolatokról szólnak. David Davis vasárnapi nyilatkozata után azonban az EU-csúcs erről szóló határozatának szövegét, ami a 2014-2020-as uniós ciklus pénzei miatt is fontos például Magyarországnak is.A Politico beszámolója szerint az új megfogalmazás úgy szól:, hogy csak addig folynak a kilépés utáni viszonyokat rögzítő kereskedelmi kapcsolatokról szóló tárgyalások (várhatóan egy kanadai típusú szabadkereskedelmi megállapodás irányába), ameddig a most kialkudott feltételek írásos szövegéhez a britek mindenben tartják magukat. Ez egyébként fontos, az EU27 számára kiszámíthatóságot erősítő megoldásnak tűnik, miközben a brit kormány továbbra is ismételgetheti a hazai közvélemény felé azt a kommunikációs üzenetet, hogy semmiről sincs végső megállapodás az EU-val addig, amíg minden témáról meg nem születik a végső megállapodás.A most csütörtök-pénteki EU-csúcs napirendjén egyébként a védelmi együttműködésről, migrációs, oktatási és szociális kérdésekről is lesz szó. Pénteken egy speciális eurócsúcsra is sor kerül, amelyrea fiskális paktumról szóló korábbi megállapodás alapján. Sőt az ezt nem aláíró cseh és horvát vezetőt is meghívták erre, mivelEzekről két külön cikket is írtunk, mivel az euróbevezetés kérdése miatt Magyarországot is érinti a téma és itt lesz először lehetőség "szondázni" a tagállamok vezetőit a most bemutatott reformok kérdéséről.