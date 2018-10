Figyelmeztet az agrártárca: bonyolultabbá válhat a 2020 utáni agrárpénzek elérése

A bizottsági javaslat szerint a KAP, úgynevezett többéves pénzügyi kerete 324,4 milliárd euróra rúgna 2021 és 2027 között, ami 16,5 százalékkal csökkenne a 2014-2020-as időszak 388,3 milliárd eurós összegével szemben.

Magyarország érdeke, hogy a tervek szerint 2021-től életbe lépő új uniós agrártámogatási rendszerben a kiszámíthatóság megmaradjon, a már megtanult, működőképes konstrukciók a lehető legnagyobb mértékben fennmaradjanak - emelte ki Feldman Zsolt. Ehhez, a bizottsági javaslat szerint a jelenlegi uniós költségvetési ciklusénál alacsonyabb összeg,- mondta. Kedvezőnek nevezte ugyanakkor a banki finanszírozás szempontjából, hogy a közvetlen termelői jövedelemtámogatások szerkezete alapvetően várhatóan nem változik, a támogatási összegek alappillére 2020 után a fenntarthatósági alap jövedelemtámogatás lesz.A 2021-2027-es uniós költségvetés várható főbb változásairól néhány nagyobb cikkünk:Feldman Zsolt a mai konferencián elmondta: az Európai Bizottság javaslata egyelőre sok változást tartalmaz, lényegében, és nincs meg benne az összhang a támogatások mértéke és a kötelezettségek között.- jelezte. Az államtitkár kifejtette: az agrárfinanszírozás szempontjából kedvező, hogy a közvetlen termelői jövedelemtámogatások szerkezete alapvetően nem változik majd az új rendszerben.Az AM államtitkára emlékeztetett, hogy a magyar mezőgazdaság teljesítménye 2010 óta folyó áron 50 százalékkal, változatlan áron 25 százalékkal bővült, ami európai szinten is kiemelkedő eredmény. Feldman Zsolt szerint, a magyar termelők átlagéletkora 56 év, miközben a 30 év alatti gazdák aránya mindössze 6 százalékot ér el. Hozzátette: ez azért válhat fontossá, mert az új uniós agrártámogatási rendszerben egyebek mellett a fiatal gazdák is forráshoz juthatnak.Az államtitkár arról is szólt, hogy az új agrártámogatási rendszerben a kiemelt célok közé tartozik a versenyképesség növelése, a klímaváltozás elleni fellépés, a környezetvédelem, a modernizáció, az élelmiszer- és egészségvédelem, a biodiverzitás megőrzése.