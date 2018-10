Ingyenpénz hűtőre, fagyasztóra, mosógépre: már most lépj, ha le akarsz rá csapni!

A pályázat tehát még nem nyílt meg, azaz nem lehet még ténylegesen beadni a támogatási igényeket, de lehet már kicsit előre dolgozni és az is kedvező, hogy a bevitt adatokat el is lehet menteni a pályázati adatlapon, így amikor visszatér az ember, onnan tudja folytatni, ahol abba hagyta.

Hétfő óta már be lehet lépni ügyfélkapus azonosítóval és jelszóval arra a felületre itt (a lakosságnak szóló résznél), ahol már ki lehet tölteni a pályázati adatlapot az Otthon Melege Program háztartási nagygép csere pályázatára. Így amikor majd jövő hétfőtől szakaszosan megnyílik a beadási lehetőség mindössze 4 óra intervallumra az ország egyes térségeiben (először Észak-Magyarországon, azaz Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Jász-Nagykun-Szolnok megyében), akkorAmint az alábbi táblázatban látszik: az országszerte 2 milliárd forintos keretösszegű pályázati keretet lakosságarányosan osztották fel az egyes régiókban, ésAmint két hete kalkuláltuk : az átlagos támogatási összeggel akár mintegy 57 ezer nyertes is lehet majd országszerte.

egyrészt a támogatást kérő adatait (a felhasználás helyszínét, stb.),

a leadandó nagygép adatait (pl. éves energia- és CO2-felhasználása),

illetve a termékkatalógusból az új nagygép adatait (és éves energia- és CO2-felhasználását)

Mivel tényleg rövid időre nyílik ki a "pályázati ablak" és mivel az adatlap kitöltése nem 1-2-percet vesz igénybe,. Ez amiatt is hasznos, mert így számos adatot előre be tud szerezni a pályázó, illetve a gépcsere részleteit is előre végig tudja gondolni.is részletesen be kell vinni a felületre. A kalkulátorok segítségével az éves energiamegtakarítás is kijön és ahogy az a pályázati szabályrendszerből adódik:Az A+ kategóriában háztartásonként 20 ezer forintra, az A++-ban 40 ezer forintra, az A+++ kategóriában pedig 45 ezer forint támogatásra lehet pályázni.

Klikk a képre!

Fontos, hogy ezután addig kell várni, amíg meg nem jön elektronikusan a támogatói okirat és csak ezután szabad ténylegesen beszerezni a kiválasztott nagygépet a meghatározott kereskedők valamelyikétől.

Ahogy az a pályázati ismertetőből is kiderül: a 4 órás időablakban elektronikusan kell benyújtani a pályázatot, más mód nincs az ingyenpénz megszerzésére.Ez úgy történik, hogy a támogatási okiratot be kell mutatni a kereskedőnek és így az abban szereplő támogatási összeggel csökkentett ár mellett tudja megvenni a nyertes a kiválasztott gépet. Az is lényeges, hogy ezután oda kell beszerelni az új gépet, ahova a pályázati adatlap szerint azt előre megjelölte a pályázó.