Ingyenpénz hűtőre, fagyasztóra, mosógépre: perceken belül nyílik a pályázat

Amint már felhívtuk a figyelmet: ezen az oldalon a lakosságnak szóló résznél már előzetesen is ki lehet tölteni (és érdemes is megcsinálni) a pályázat adatlapját az útmutató alapján , mert számos olyan kérdésre is válaszolni kell, illetve adatokat kell összegyűjteni, amelyek összességében időigényesek (pl. a csere keretében leadott és az újonnan beszerzett gép paraméterei, a pontos fogyasztási hely, személyes adatok, stb.). Lehet tehát már kicsit előre dolgozni és az is kedvező, hogy a bevitt adatokat el is lehet menteni a pályázati adatlapon, így amikor visszatér az ember, onnan tudja folytatni, ahol abba hagyta.Amint az alábbi táblázatban látszik: az országszerte 2 milliárd forintos keretösszegű pályázati keretet lakosságarányosan osztották fel az egyes régiókban, és november 5. illetve november 19. között 2-3 naponta nyílik ki rövid időre a "pályázati ablak". Amint kalkuláltuk: az átlagos támogatási összeggel akár mintegy 57 ezer nyertes is lehet majd országszerte.