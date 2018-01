Jönnek az eredmények minden idők legnagyobb Jeremie-körében

Egészséges társadalom és jólét

IKT technológiák és szolgáltatások (kivéve Smart City)

Agrárinnovációk

Smart City (kivéve IKT)

Intelligens technológiák és szolgáltatások

Fejlett jármű és egyéb gépipari technológiák

Fenntartható környezet & tiszta és megújuló energiák

A közbeszerzési eljárás lezárultáig, az MFB Zrt.-nek nem áll módjában a kérdésekkel érintett információk kiadása. Az eljárás jelenleg értékelési szakaszban van, ennek határidejére a vonatkozó jogszabály az irányadó.

A hazai köznyelvben csak Jeremie-forrásoknak nevezett,Úgy tudjuk: legtöbben a Smart City célokon kívüli IKT technológiák és szolgáltatások alap felállítására nyújtottak be pályázatot (9 db), míg darabszámban a legkevesebb pályázat a fejlett jármű és egyéb gépipari technológiák alap felállítására érkezett be (3 db). Információink szerint összesen 17 különböző alapkezelő indult valamelyik alap elnyeréséért, és mivel egy alapkezelő több alapért is indulhatott, végül összesen 51 pályázatot nyújtottak be az alábbi alapok egyikére.A 70 milliárd forintos keretösszegű GINOP-8.1.3./B-17 kódszámú Intelligens szakosodási kockázati tőkeprogram keretében felállítandó különböző iparági alapok közülA fentieken felül az 5,49 milliárd forintos keretösszegű VEKOP-2.1.2-17 KTP pályázatra is szép számmal érkeztek be pályázatok.A fenti információk helyt állóságáról, illetve az eredményhirdetés várható időzítéséről megkérdeztük a programokat felügyelő illetékes Irányító Hatóságokat, illetve a programok közbeszerzéseit kiíró Magyar Fejlesztési Bankot is.- válaszolta a programokat kezelő Magyar Fejlesztési Bank a kérdéseinkre, amelyek azt firtatták, hogy helyt állóak-e az információink a GINOP-, illetve VEKOP-forrásokból felállítani tervezett kockázati tőkealapokra beérkezett pályázatok darabszámát illetően.Tavaly tavasszal jelent meg a konvergencia régiókat célzó "Intelligens szakosodási kockázati tőkeprogram" című (GINOP-8.1.3/B-17 kódszámú) Felhívás termékdokumentációja, amelynek keretébena felhívás kiírói 7 különböző specializált kockázati tőkealapra, amelyek tervezett mérete majd 10-25 milliárd forint között alakul. Ezzel párhuzamosan szintén tavaly tavasszal jelent meg a közép-magyarországi régiót célzó "Intelligens szakosodási kockázati tőkeprogram" című (VEKOP-2.1.2-17 kódszámú) program termékdokumentációja is, amelynek keretébena "növekedési potenciállal bíró innovatív termékkel, vagy szolgáltatással rendelkező kkv-k expanziójának segítése" céljára.Mindkét felhívásban jelezték, hogy a leendő alapkezelők, pontosabbanés ennek keretében kell bemutatniuk a leendő alapkezelőknek a befektetői bázisukat. Emellett az általuk "teljesíteni vállalt vagyoni hozzájárulás mértékére, valamint a magánbefektetők nyereség- és veszteség megosztási elvárásaira tekintettel is értékelésre kerül" a benyújtott anyag. A kiírásokban a Pénzügyi Közvetítők díjazására is meghatároztak kereteket, ezekre a paraméterekre is figyelnek az értékelés során.Mivel e fenti pénzosztási körben igen jelentős friss tőke érkezik majd a kockázati tőkepiacra, így a közbeszerzési kiírásokbanmentén is érdemi jutalékbevételt tudnak majd keresni a nyertes alapkezelők (évi 2,5% induló, évi 1% későbbi jutalékot enged a kiírás és 2,5%-os teljesítményarányos jutalék lehetséges, de összesen legfeljebb 20% a jutalék az elszámolhatósági időszak egészére a teljesített vagyoni hozzájárulás arányában). Mivel a pénzosztásra idén kerül sor és a befektetési döntéseket 2023 végéig lehet meghozni (addig tart az elszámolási időszak), ezért mindez azt jelenti, hogyaz üzleti szereplők egy részének, ami a már korábban létrejött alapok életét meghosszabbítja. Egyébként(legfeljebb módosult a tulajdonosi körük),mivel az előző Jeremie-körökhöz képest sokat szigorodott a szabályozás és az engedélyeztetés.A fenti, a benyújtási határidő is letelt már, és az MFB jelzése szerint most már értékelik a beérkezett anyagokat. Arra