Kiderült: a magyarok 57 százaléka támogatja az eurót

A főbb megállapítások közül kiemelhető, hogy az euró még soha nem élvezett ilyen nagy támogatást, az éghajlatváltozás pedig uniós szinten a polgárokat foglalkoztató második legfontosabb kérdéssé lépett elő, míg az első a bevándorlás maradt.Az EU-ba vetett bizalom utoljára 2014-ben állt ilyen magas szinten, és továbbra is meghaladja a nemzeti kormányok vagy parlamentek iránti bizalmat. A bizalom a legutóbbi, 2018. őszi Eurobarométer felmérés óta EU-szerte 2 százalékponttal nőtt, így a 44%-ot éri most el. Magyarországon pedig a válaszadók 55%-a nyilatkozott úgy, hogy "inkább megbízik" az Európai Unióban (+7% az őszi felméréshez képest).Azoknak a válaszadóknak az aránya is nőtt, akik pozitívan vélekednek az EU-ról, uniós átlagban 45%-ra (+2%). A magyarországi válaszadók még ennél is pozitívabban viszonyulnak az Unióhoz (52%, +9%). A magyarok csupán 11 százalékának a fejében negatív kép él az EU-ról (-8%), 37 százalékuk pedig semlegesen vélekedik az EU-ról. Az EU egészét tekintve a válaszadók 73%-a (+2%) érzi magát az EU polgárának, Magyarországon pedig a megkérdezettek 84%-a (+4%).Az európaiak 55%-a, míg a magyarországi válaszadók 63%-a elégedett a demokrácia működésével az EU-ban. A válaszadók többsége egyetért azzal is, hogy számít a szava az Unióban (EU: 56%, Magyarország: 55%).A gazdasági és monetáris unió és az euró támogatottsága új rekordot ért el: az euróövezetben a válaszadók 76%-a nyilatkozott úgy, hogy pozitívan vélekedik az Unió közös valutájáról.Uniós szinten továbbra is a bevándorlás aggasztja a leginkább az európai polgárokat: a válaszadók 34%-a jelölte meg első helyen ezt a kérdést, ami azonban 6 százalékpontos csökkentést jelent 2018 őszéhez képest. A magyarországi válaszadók szintén a bevándorlást tekintik az első számú kihívásnak az Unió számára (49%, -5%). Az éghajlatváltozás EU-szerte a második legfontosabb kérdéssé lépett elő (22%), míg Magyarországon (szintén 22%-kal) a terrorizmus után (23%) a harmadik helyre került. A magyarországi megkérdezettek nemzeti szinten az egészségügy és a szociális biztonság területét (45%), valamint az emelkedő árak/infláció/megélhetési költségek kérdését (32%) tartják a legfontosabb kihívásoknak.