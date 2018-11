Kiderült: Brüsszel fizeti a felét a 3-as metró brutálisan elszaladó költségeinek

A főpolgármester a többletforrás szükségességének okai között sorolta fel azt, hogy az eredeti támogatási szerződést már 2,5 éve kötötték meg, akkori árbecslések alapján, és az építőiparban változtak az árak. Továbbá az Európai Unió elszámolható költségnek már csak 172 milliárdot fogadott el - mondta, hozzátéve, ezen kívül felmerülnek olyan el nem számolható költségek is, amelyek szükségességét nem vitatja az unió, de az említett kategóriába nem férnek be.

A táblázatból egyébként az is kiderül, hogy valójában az eredeti uniós támogatási összeg (137,5 milliárd forint) 35,2 milliárddal 172,7 milliárd forintra ugrott, és ehhez még további 44,8 milliárd forinttal növeli a kormány a hazai társfinanszírozás összegét is. Ebből a kettőből jön tehát össze a 80 milliárdos teljes forrásnövelés. A szombati híradásból tehát kimaradt az, hogy az Európai Bizottság valójában jelentősen több pénzt ad a hármas metróra. Sőt: a megítélt többlet támogatásnak közel a felét brüsszeli pénzből fizeti majd ki a kormány.

Amint mi is megírtuk: a szombati bejelentésekről az MTI úgy tudósított, hogyA fentieket tehát úgy lehetett érteni, hogy időközben az Európai Bizottság csökkentette a 3-as metrónak nyújtott támogatás összegét, de utánakérdeztünk a testületnél és megerősítették (hiszen nem is volt semmilyen ilyen hír korábban), hogy nem ez történt:Nyáron egyébként már volt arról hír , hogy a költségnövekedés miatt több uniós támogatást kaphat a metrófelújítás. Akkor mintegy 17 milliárdos többlettámogatásról volt szó, de még folytak a tárgyalások a kormány, a főváros és az Európai Bizottság között.amelyből a nem elszámolható költségek összege 243,269 millió euró,Mivel az eredeti támogatási szerződés kötése idején alkalmazott technikai árfolyam 310,1 euró/forint volt, így ezzel átszámolva az összeget, kijön a fenti hírügynökségi beszámolóban is szereplő 172 milliárd forinthoz közeli összeg (172,7 milliárd forint).A szombaton megjelent Magyar Közlöny idevágó kormányhatározatának első melléklete, a 3-as metró felújítási projektjének módosított forrásszerkezetről szóló táblázat egyébként már éppen ezt a 172,7 milliárd forintos összeget takarja.