Komoly bírálatot kapott a korrupciós helyzet miatt Magyarország Brüsszelből

úgy véli, hogy a korrupció jelenlegi szintje, valamint az államháztartás átláthatóságának és elszámoltathatóságának hiánya hatással van az uniós források magyarországi felhasználására, úgy véli, hogy ez kimerítheti az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ) 2. cikkében említett értékek megsértését, és indokolja az EUSZ 7. cikkének (1) bekezdése szerinti eljárás megindítását.

Az EP oldalán elérhető 4 oldalas jelentés elfogadott szövegében számos hivatkozás van az elmúlt évek magyarországi uniós forrásfelhasználással, korrupcióérzékeléssel, közbeszerzési problémákkal, az OLAF-ajánlások nem kellő mértékű magyarországi következményeivel kapcsolatos tapasztalatokra, adatokra. Ezek alapján a bizottság:Ez azt jelenti, hogy a költségvetési ellenőrző bizottság megítélése szerint aA szakbizottságban még március végén vitáztak a kérdésről, amely azért volt napirenden, mert az EP belügyi, állampolgári jogi és igazságügyi bizottságának (LIBE) készülő magyarországi különjelentéséhez többek között a CONT is csatolni fogja a véleményét. A LIBE amiatt készít különjelentést Magyarországról, hogy tavaly május 17-énA készülő LIBE-jelentésről még a következő hetekben lesznek viták az EP-ben, majda végső jelentés. Ha az ottani ülésen összejönne a, hogy induljon el a jogállamisági eljárás, akkor az ügy majd az állam- és kormányfőket tömörítő Európai Tanács elé kerülne. Ott további időigényes eljárás mentén végülEkkor lehetne szankciókról beszélni, amely az ország Tanácsbeli szavazati jogának felfüggesztését és/vagy pénzügyi bírság megfizetését, illetveEzek(amelyekre égetően rá van szorulva a magyar államháztartás, hiszen idehaza már a 7 éves keret felét kifizette, de Brüsszelből még csak 20%-át kapta meg), deUtóbbi kapcsán éppen a napokban jelent meg, hogy a jogállamiság, illetve a korrupció elleni küzdelem is alapfeltétel lenne a támogatások kifizethetőségével kapcsolatban, igazAz Európai Bizottság jövő szerdán teszi közzé a 2021-től induló költségvetési javaslatát. Azt követően indulnak majd meg a várhatóan kemény tagállami viták és idővel majd tisztulhat a kép az alapfeltételek terén is.