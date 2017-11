Magyar euró: csak megkínál bennünket cukorkával Brüsszel

Így jutottunk el idáig

Fontos csomag jön december 6-án

egy stabilizációs célú funkcióból, aminek tartalma kapcsán a vita még nem dőlt el, de a lap tudomása szerint ebben a közös büdzsén keresztül finanszírozott beruházási funkció élvezhet majd elsőbbséget.

a szerkezeti reformok támogatására szolgáló pénzügyi eszközből, ami már jelenleg is működik és nagy sikernek örvend a tagállamok körében. Az alap a jövőben önálló költségvetési forrásokkal rendelkezne és logikusan jóval több pénzzel a jelenleginél.

egy előcsatlakozási keretből, amiből az euró bevezetése iránt érdeklődő tagállamok részesülhetnének forrásokból, illetve technikai segítségből. A lapnak bizottsági források hangsúlyozták: senkire sem akarják ráerőltetni az euróbevezetést, ezért a tagállamoknak kell majd jelentkezniük a támogatásért, aminek előfeltétele, hogy konkrét érdeklődést tanúsítsanak az euró bevezetése iránt.

Jön az európai IMF

A Bizottság egyértelműen közösségi keretek között hozná létre az EMF-et, ami ütközik a legtöbb tagállam véleményével, hiszen anno az ESM-et kormányközi szinten hozták létre.

A banki védőháló funkciót az ESM utódja kétféleképpen gyakorolhatná, de erről sincs még döntés. Az egyik, hogy a piacokon felvett kölcsönt továbbítaná. A másik verzióban pedig a tagállami kincstárak nyújtanának garanciát a hitelezéshez.

Az EU-integráció mélyítési irányairól és a velük járó költségvetési következményekről máraz Európai Bizottság és akkoriban felmerültek olyan forgatókönyvek, hogy nagyon vonzó pénzügyi keretekkel vennék rá az eurót még nem használó tagállamokat a belépésre (cukorka). Ezek hátteréről akkoriban több anyaot is írtunk:Aztán Jean-Claude Juncker, a Bizottság elnöke, amelyben már jelezte, hogy elutasítja a franciák javaslatát, hogy 2020 után legyen egy külön csak az eurózónának szóló költségvetés (és külön parlament). Ehelyett azt javasolta, hogy egy eurózónás alfejezet legyen a nagy EU-s büdzsén belül. Akkor még négy alfejezete lett volna ennek, ez mostanra háromra szűkült az alábbiak szerint.A fentiek után az Európai Bizottság december 6-án egy nagyobb javaslatcsomagot hoz nyilvánosságra a Gazdasági és Monetáris Unió elmélyítésére, illetve a 2020 utáni EU-s költségvetés kereteiből néhány elemre vonatkozóan és ezekről a bejelentésekről tudott már meg néhány konkrétumot a brüsszeli lap. Eszerint, hanem a 2020 utáni nagy EU-s büdzsén belül alakítanak ki egy olyan alfejezetet, ami az eurózóna tagállamoknak szól. EhhezA lap azonban megjegyzi: egyelőre valószínűleg nem fedi fel a Bizottság az általa kívánatosnak tartott pénzügyi keretet a december 6-i papírban, ami a hagyományos értelemben egyébként még nem is tekinthető jogalkotási javaslatnak.További bejelentések is várhatók a Bizottságtól, így például egy jogalkotási javaslatban a testület kezdeményezni fogjaA reformok nyomán tehát(lender of last resort), ami eddig hiányzott az eurózóna arzenáljából. Alaphelyzetben továbbra is az egységes bankszanálási alap húzná ki a bajból a megroppant pénzintézeteket, de ennek forrásai nem lennének elégségesek egy vagy több nagyobb bank megmentésére és ezért lenne szükség egy nagyobb védőhálóra, amit az ESM utódja biztosíthatna - foglalja össze a lap.Emlékeztet arra is, hogya Bizottság októberben már tett kezdeményezést, mert az egységes betétgarancia-rendszerről (EDIS) folyó tárgyalások megfeneklettek a Tanácsban. A Bizottságannak érdekében, hogy rávegye az alkura azokat a tagállamokat, amelyek erkölcsi kockázattól tartanak.A december 6-i csomag része lesz még egy jogalkotási javaslat, ami, illetve egy közleményben (tehát nem jogalkotási javaslatban) bontja majd ki jobban a Bizottság az európai gazdasági és pénzügyminiszteri poszt középtávon történő létrehozására vonatkozó elképzelését (ehhez minden bizonnyal EU-szerződést kell majd módosítani).