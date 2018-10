Mától fizethetik ki az idei EU-s agrártámogatási előlegeket

A friss Közlönyben megjelent az agrárminiszter 31/2018. (X. 15.) AM rendelete az agrártámogatások 2018. évi mértékének megállapításáról, amely többek között egységes területalapú támogatás, az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás, a termeléshez kötött közvetlen támogatás, illetve a fiatal mezőgazdasági termelőknek nyújtható támogatások összegét és egyéb részletszabályait tartalmazza.Az egységes területalapú támogatás előlegének hektáronkénti mértéke most legfeljebb 32 536 Ft lehet és összesen 231,1 milliárd forintot tehet ki. Az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás előlege hektáronként legfeljebb 18 397 Ft lehet, a teljes keretösszege 130,7 milliárd Ft. A fiatal mezőgazdasági termelők támogatásának előlege hektáronként legfeljebb 15 417 Ft lehet és a keretösszeg 3,78 milliárd forint.A Magyar Idők hétfői cikke szerint az előlegek kifizethetősége múlik azon, hogy a következő napokban minden érintett termelő elvégzi-e a korábban benyújtott egységes kérelem adategyeztetését. Az esetleges hibákat, átfedéseket a végzés átvételét követő tíz napon belül pontosítaniuk kell a gazdálkodóknak. A május 15-i határidőig nagyjából 171 ezer egységes kérelem érkezett a MÁK-hoz. Az előző évekhez hasonlóan az idén is mintegy ötmillió hektár földterület után igényeltek támogatást a gazdálkodók.