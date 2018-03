Még tovább szorítja a lengyeleket Brüsszel - Három hetük maradt

A mai EP-határozat után tehát lényegében három hete maradt a lengyel kormánynak arra, hogy közeledjen a szabályozással a brüsszeli (bizottsági) elvárásokhoz, mert enélkül a március 22-23-i EU-csúcson már akár témává is válhat a lengyel jogállamisági helyzetről való egyeztetés, esetleg szavazás.

Azt, hogy az EP ma elfogadja az állásfoglalást, tegnap már az valószínűsítette, hogy a parlament három legnagyobb képviselőcsoportja támogatásáról biztosította a kezdeményezést. Az állásfoglalás mai elfogadásaA kritikák szerint például a hatalmi ágak szétválasztásának elve sérül azzal, hogy a lengyel (kormánypárti) igazságügyi miniszter felügyelete alá kerülnek a bíróságok, illetve maga a rendszer átalakítása alkotmányellenesen zajlott le.A decemberi miniszterelnök-cserét megelőző két évben a lengyelek lényegében tárgyalni sem voltak hajlandók a témáról, Mateusz Morawieczki új kormányfő azonban retorikailag puhább hangvételt ütött meg Brüsszel felé és többször tárgyalt már az Európai Bizottság és az Európai Tanács vezetőivel is, amelyekről utóbbi szervezetek vezetőiAz EP-határozat a fentiek mellett(azaz már a március 22-23-i újabb EU-csúcson lépni kellene), amely négyötödös többséggel dönt majd arról, hogy fennáll-e a veszélye a közösségi alapértékek csorbulásának Lengyelországban. Itt tehát a korábban belengetett, hogy a Tanács kimondja: az uniós értékek súlyos megsértésének egyértelmű kockázata áll fenn a lengyel jogállamisági helyzetben és ezért vizsgálatot indít a helyzet feltárására.A tanácsi döntés után időigényes folyamat indulna, de bizonyára nem menne végig, mivel a lengyel helyzet végső megállapításáról egyhangú szavazás kell a Tanácsban, ott pedigFontos azonban tudni, hogyLengyelország a 2014-2020-as ciklus egyik legnagyobb nettó haszonélvezője és így a jogállamisággal kapcsolatos kifogások 2020 után már az elérhető források rovására mehetnek. A brüsszeli logika szerint(a visszaélésekkel kapcsolatos eljárások nem megfelelően haladnak a befolyás alatt álló bíróságokon). Az elmúlt hetekben a nagyobb nyugati tagállamok és a Bizottság is belengette, hogy a 2020 utáni EU-pénzek kifizetését esetleg össze kell kötni a jogállamisági helyzettel és esetleg ezzel párhuzamosan a minél több menekült befogadása ösztönzőt is vinne a pénzek elosztásába.