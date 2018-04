Megduplázza Brüsszel az uniós kockázati tőkebefektetési piacot

A bejelentés lényege

A VentureEU részletei

A VentureEU előzményei

Az innováció szempontjából kulcsfontosságú a kockázati tőkéhez való hozzáférés, ezért a Bizottság és az EBA ma bejelentette, hogy a VentureEU program keretében hat pénzügyi alapot összesen 410 millió euró összegű uniós támogatásban fog részesíteni az európai kockázatitőke-piacba való beruházás céljából.Az uniós finanszírozással támogatott alapok a tervek szerint mintegy 2,1 milliárd euró értékű állami és magánberuházást fognak mobilizálni, amiaz induló és a felfutóban lévő innovatív vállalkozások javára, megduplázva ezzel az Európában jelenleg rendelkezésre álló kockázatitőke-forrásokat.A kockázati tőke létfontosságú a tőkepiaci unió megfelelő működéséhez, Európában azonban továbbra is fejletlen.- emlékeztet a Bizottság. A VentureEU új finanszírozási forrásokat fog biztosítani, és ezáltal lehetővé teszi az innovatív európai cégek számára, hogy a világ vezető vállalkozásai közé kerüljenek. EU-szerte várhatóan mintegy 1500 induló és felfutóban lévő innovatív vállalkozás jut majd tőkefinanszírozáshoz a VentureEU keretében.Az uniós beruházási támogatást a Bizottság felügyelete mellett az EBA kezeli majd, a VentureEU program gyakorlati megvalósításáról pedig hat professzionális és tapasztalt alapkezelő fog gondoskodni, teljes mértékben piacvezérelt megközelítés alapján.A teljes összegből 200 millió eurót a Horizont 2020 InnovFin tőkefinanszírozási eszközén, 105 millió eurót a COSME-n (az EU kis- és középvállalkozásokat támogató programján) és további 105 millió eurót - a Juncker elnök nevével fémjelzett európai beruházási terv keretében - az Európai Stratégiai Beruházási Alapon (ESBA) keresztül nyújtanak. A finanszírozás fennmaradó részét a kiválasztott alapkezelők elsősorban független befektetők által nyújtott forrásokból fogják biztosítani.A hat alap több kisebb, befektetést fogadó alapba végez beruházást, és mindegyikük legalább négy európai ország projektjeihez nyújt finanszírozást. A befektetést fogadó alapok számos ágazatban - például az információs és kommunikációs technológiák (IKT) ágazatában és a digitális ágazatban, továbbá az élettudományok és az orvosi technológiák, valamint az erőforrás- és energiahatékonyság területén - segítik majd a kis- és középvállalkozások (kkv-k) és a közepes piaci tőkeértékű vállalatok finanszírozáshoz jutását., a gyakorlati megvalósításról pedig hat professzionális és tapasztalt alapkezelő gondoskodik, teljes mértékben piacvezérelt megközelítés alapján. Ezáltal a jövőben több beruházás mozgósítható, és jelentősen növelhető az induló és a felfutóban lévő innovatív vállalkozások által igénybe vehető kockázatitőke-finanszírozás az EU-ban.A Bizottság által bejelentett kezdeményezésre először Caros Moedas uniós biztos tett javaslatot 2015-ben a "Nyílt tudomány, nyílt innováció és nyitás a világra" stratégia keretében. 2016 novemberében a Bizottság és az EBA pályázati felhívást tett közzé, amelyre a 2017. január 31-i határidőig 17 pályázat érkezett. A Bizottság értékelte a beruházási javaslatokat, majd elvégezte az előzetes kiválasztást a pályázatoknak a programmal való szakpolitikai összeegyeztethetősége alapján. Ezt követően az EBA lefolytatta az előzetesen kiválasztott pályázókra vonatkozó rendes átvilágítási eljárását.A pályázók közül végül hatot választottak ki finanszírozásra; velük az EBA 2017 végén kezdi meg az egyeztetést.- az EBA, illetve az IsomerCapital és az Axon Partners Group között. A fennmaradó négy vállalattal (Aberdeen Standard Investments, LGT, Lombard Odier Asset Management, Schroder Adveq) folyó egyeztetések várhatóan 2018 hátralévő részében zárulnak majd le., amelyet az EU azzal a céllal hoz létre, hogy Európa nagy számú innovatív vállalkozása számára minden segítséget megadjon ahhoz, hogy a világ vezető vállalataivá fejlődhessenek. E törekvésének jegyében a Bizottság a tőkepiaci unióra vonatkozó cselekvési terv részeként - a munkahelyteremtés és a növekedés előmozdítása érdekében - több intézkedést is előterjesztett a kis- és növekvő vállalkozások finanszírozáshoz jutásának javítása céljából. Az európai beruházási terv szintén az EU üzleti környezetének jobbá tételét tűzi ki célul a pénzügyi források intelligensebb felhasználása és a beruházások útjában álló akadályok felszámolása révén., amelyek az alapkezelők számára egyszerűbbé teszik bármilyen méretű alap kezelését, és lehetővé teszik, hogy a vállalatok szélesebb köre részesüljön az alapok kínálta beruházásokból. Az új szabályok emellett csökkentik az EuVECA- és EuSEF-alapok határokon átnyúló piaci tevékenységének költségeit és egyszerűsítik a szükséges regisztrációs folyamatokat.Amint azt a megújult iparpolitikai stratégia kapcsán bejelentette, a Bizottság kiegészítésképpen, lehetővé téve ezáltal a kockázatitőke-alapok számára beruházási kapacitásuk bővítését.2016 novemberében a Bizottság javaslatot tett az üzleti vállalkozások fizetésképtelenségéről szóló irányelvre, amely a korai szerkezetátalakítás és a második esély megkönnyítésére összpontosít.A Bizottság továbbá arra törekszik, hogy előrelépés történjen a stabil és egységes uniós hozzáadott érték (héa) övezet létrehozására vonatkozó menetrendben tekintetében is. Idetartozik az EU-n belül határokon átnyúló tevékenységet folytató kkv-k segítésére irányuló célzott intézkedésekre vonatkozó közelmúltbeli javaslata is. Uniós szinten ezenkívül olyan új szabályok kerültek elfogadásra, amelyek az Unión belül online értékesítést végző kkv-k ezrei számára egyszerűsítik héakötelezettségeik teljesítését.