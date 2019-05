Megegyezett a 13 új uniós tagállam a közös piac és EU-s büdzsé fontosságáról

a költségvetés ügyében Varsóban kifejezésre juttatott közös közép-európai álláspont "nagyon világos jele" annak, hogy a jövő évben elfogadandó EU-s költségvetés "feltehetőleg sokkal előnyösebb lesz a közép-európai országok számára, mint ahogy ezt egyesek néhány hónappal ezelőtt gondolták".

A közös nevező áttörést jelent, mert a közép-európai országok közös érdekeinek a megfogalmazásában segít

meg kellene őriznie kulcsszerepét az új Európai Bizottság (EB) felállításában, valamint az új politikai irányok és prioritások konszenzusos úton történő meghatározásában.

A közép-európai vezetők m- számolt be Morawiecki a soros EU-elnökséget képviselő Viorica Dancila román kormányfővel közösen tartott sajtókonferencián.A lengyel kormányfő közölte:, amely a közös európai piac és az uniós költségvetés szerepe mellett aláhúzza a biztonságpolitikai együttműködést és a NATO szerepét. Viorica Dancila úgy látta: a közös nyilatkozat "fontos alappillért jelent az EU jövőjének építésében".Morawiecki örvendetesnek nevezte, hogy a csúcstalálkozón sok stratégiai témában sikerült konszenzusra jutni. Úgy látta:az EU fórumán - hangsúlyozta.A nyilatkozat szorgalmazza: az EU döntéshozatali folyamatában "az összes tagállam kormányai azonos elvek szerint, a lojális együttműködés és egység szellemében" vegyenek részt. Szó esik arról is, hogy az EU-ban "azonos módon kell viszonyulni minden tagállamhoz".A nyilatkozat szerint, és meg kell teremteni az övezet bővítését elősegítő "kedvező politikai légkört".A dokumentum kitér az Egyesült Királyság kilépésére az EU-ból, amely - mint fogalmaz - új helyzetet teremt az intézményekben, így az Európai Tanácsban is. Az uniós kormányfőket tömörítő testületnekMorawiecki a sajtókonferencián a csúcson elhangzottakat ismertetve közölte: a politikusok azonos módon vélekedtek a migrációról is. Megegyeztek továbbá az áfacsalások és az adóparadicsomok elleni harc fontosságáról, és"Közép-Európa egységes hangján szorgalmazzuk, hogy a szubszidiaritás elvét nem szabad megszegni, sőt vissza kell állítani teljes körű alkalmazását" - fogalmazott.A varsói csúcstalálkozón annak a tíz országnak (Ciprus, Csehország, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Szlovákia, Szlovénia) a vezetői vettek részt, amelyek 15 évvel ezelőtt, 2004. május 1-én csatlakoztak az EU-hoz.Képviseltette magát továbbá a 2007-ben taggá vált Bulgária és Románia, valamint a 2013 óta tag Horvátország. Kilenc kormányfő, két miniszterelnök-helyettes, egy külügyminiszter és egy házelnök volt jelen. Magyarországot Orbán Viktor miniszterelnök képviselte. Az EB-t egyik alelnöke, Jyrki Katainen képviselte.