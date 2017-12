Mégsem adta fel idei költekezési tervét a kormány (korr.)

Összejöhetett volna a minimális cél

A legfrissebb Magyar Közlönyben megjelent 1937/2017. (XII. 8.) kormányhatározat több ponton is belenyúlt abba az áprilisi jogszabályba, ami az idei évi fejlesztéspolitikai célokat, azaz számszerű EU-támogatás kifizetési célokat és a teljesítésükért járó akár 24 havi céljuttatás szabályait rögzítette. A módosítások lényege az, hogyEz tehát azt jelenti, hogy az egyes fejlesztési területeken (Operatív Programoknál), hogy el lehessen érni együttesen szilveszterre a minimálisan rögzített 2064 milliárdos, illetve az ideális esetre kitűzött 2700 milliárdot. Az év első 11 hónapjában egyébként a Nemzetgazdasági Minisztérium múlt heti közlése szerint már 1925 milliárd forintnyi EU-támogatást kifizettek az egyes hatóságok, így tehát

Látszólag a nagyra hízó deficit a halasztás oka

Az idei évi EU-s kifizetési célok teljesítésének elhalasztása mögötta november végére már 2006 óta nem látott szintre hízott pénzforgalmi deficit miatt (1639 milliárd forint, az éves cél 140%-a) és így decemberre nem akarta tovább "feszíteni a húrt"., hogy míg itthon az előlegekből pörgette a kifizetéseket a hatóságok (1925 milliárd), addig kevés volt a teljesítés alapú számla, amit ki lehetett volna küldeni Brüsszelbe, hogy térítsék meg utólag (csak 382 milliárdnyi átutalás jött idén). Rendkívüli módon szétnyílt tehát a két kifizetési ütem közötti különbség, ez pedig gyorsan növelte nyár óta a pénzforgalmi deficitet, ahogy az az alábbi ábrán is látszik.

Nem meglepő a nagy deficit, ráadásul csökkenni is fog

Ez, illetve a decemberi tao-feltöltési kötelezettség drasztikusan javítani fogja a büdzsé helyzetét decemberben (az alsó két ábrán), így tehát nem ez állhatott az idei kifizetési célok halasztásának hátterében.

Abból látszott, hogy, mert egy októberi adatközlésben év végére is 1879 milliárdos központi költségvetési deficitet vázolt, vagyis az 1166 milliárdos hivatalos pénzforgalmi deficitcélt kvázi már akkor megemelte. Kalkulációink szerint egyébként ebben az 1879 milliárdban nem számolt azzal az év végi "pénzesővel", ami az Európai Bizottság felől már el is indult.az október végén kiküldött számlacsomagra (az időközi kifizetésekre rászűrve ebben az adatbázisában már látszik is).Ráadásul ha a hatóságok a következő 1-2 hétben még ki tudnak küldeni további 800 millió euró körüli számlacsomagot Brüsszelbe, még azt is esélyes, hogy idén átutalja a Bizottság, igaz ezt nem lehet biztosra venni.

A maximumra lőhet a kormány

Az, hogy mindezek ellenére január végére elhalasztotta a kormány a 2017-es kifizetési célok teljesítésének határidejét, arra utal, hogy a maximális, 2700 milliárdos kifizetést célozza meg.

már nem az idei deficitszámot rontja a maximális kifizetési cél elérése, ráadásul januárban már a második nagy brüsszeli átutalás is biztosan befut

az új év elején az adósságkibocsátás is gond nélkül felpöröghet, így lesz miből finanszírozni az akár 600-700 milliárd forintos EU-s kiutalást

a választások előtti hetekben jó kommunikációs üzenet lehet, hogy minden eddiginél több EU-támogatást fizetett ki 2017-re "dátumozva" a magyar állam a nyerteseknek

ha a 2700 milliárdos cél összejön (illetve azokon a területeken, ahol a maximális célt teljesítik), nem 8-12, hanem akár 24 havi céljuttatást is megkaphatnak a fejlesztéspolitika terén dolgozók, a többi minisztériumi dolgozó pedig akár 12 havit is, ráadásul mindezt éppen a választások előtti hetekben.

A fentiekben tehát azt vezettük le, hogy már csak 140 milliárd forintnyi EU-s kifizetést kellett volna idén decemberben végrehajtania a hatóságoknak ahhoz, hogy a minimális éves kifizetési célt teljesíteni lehessen és így megkaphassák az érintett államigazgatási dolgozók a 8-12 havi céljuttatást. Ehhez tehátAz újév elején tehát hullámszerűen felpöröghet a kifizetési tempó, amivelmajd egy lefojtott decemberi teljesítmény után. Így tehát továbbra is azt látjuk majd, hogy a céljuttatásokhoz fontos hónapokban ugranak meg a kifizetések Magyarországon.